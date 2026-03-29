Un fonds privé, détenteur de parts dans des entreprises tendance comme OpenAI, Anthropic ou encore SpaceX, vient tout juste d'entrer en Bourse. Il s'échange à 173 dollars, pour une NAV par action de 18,97 dollars.

En règle générale, les fonds fermés et les holdings se négocient avec une décote en Bourse, notamment en raison du manque de liquidité et des frais de gestion.

Mais quand on a les sociétés les plus en vogue du moment dans son portefeuille, on échappe à la règle. En effet, les sept premières positions du fonds sont bien connues du grand public : Anthropic en première position, puis Databricks, OpenAI, Anduril, Ramp, SpaceX et Epic Games.

Avec l’engouement unique pour la tech non cotée récemment, cette IPO avait tous les ingrédients pour attirer les spéculateurs. Et c’est exactement ce qu’il s’est passé. Avec 100 000 investisseurs pré-cotation et plus de 650 millions de dollars de capital, Fundrise Innovation est désormais l’un des plus grands fonds de capital-risque cotés aux États-Unis.

Une grande partie des investisseurs initiaux n’ont toutefois pas le droit de vendre leurs actions avant six mois – soit 90 % de la valeur du fonds selon Bloomberg. Ce faible flottant est l’un des responsables de la flambée des premiers jours de cotation.

Au plus fort de la frénésie, les actions se sont échangées à plus de 30 fois la NAV (valeur nette des actifs du fonds). La thèse est simple, et qui plus est séduisante : à l’heure où de nombreuses entreprises cotées préfèrent attendre d’avoir atteint une taille considérable avant de s’introduire en Bourse, Fundrise veut offrir aux particuliers un moyen de s’exposer à ces sociétés.

Cela dit, même si l’on peut débattre de la solidité de la NAV, puisque certaines valorisations peuvent être approximatives, une prime d’une telle ampleur paraît difficile à justifier. Et nous ne sommes pas dans un cas unique. L’exemple de Destiny Tech100 peut aider les investisseurs à prendre du recul. Ce fonds, qui détient lui aussi des parts dans SpaceX et OpenAI, avait connu une première semaine de cotation tout aussi spectaculaire en avril 2024, avant de nettement retracer. Le titre continue néanmoins de s’échanger avec une prime puisqu'elle cote à 28 dollars pour une NAV par action de 19,97 dollars.