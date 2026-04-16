Un début de séance hésitant en vue à la Bourse de Paris

En hausse timide de 5 points vers 8 282, les futures sur le CAC 40 préfigurent un début de séance hésitant à la Bourse de Paris, partagé entre espoirs de nouvelles discussions pour mettre un terme à la guerre au Moyen-Orient et menace d'une aggravation de la situation sur le terrain.

Mercredi à Wall Street, le S&P 500 a progressé de 0,8% pour atteindre 7 022,9 points, tandis que le Nasdaq 100 a gagné 1,4% à 26 204,5 points. À l'inverse, le Dow Jones a légèrement reculé de 0,15%, terminant à 48 463,7 points.



Des espoirs d'avancées vers une sortie du conflit...



"Les marchés restent globalement optimistes quant à une résolution du conflit dans les semaines à venir, même si la situation actuelle dans le détroit d'Ormuz demeure inchangée", explique-t-on ce matin chez Deutsche Bank.



Dans une interview accordée à Fox Business Network, Donald Trump a estimé que la guerre au Moyen-Orient était "très proche d'être terminée", ajoutant que l'Iran semblait vouloir conclure un accord rapidement.



Ces propos ont ravivé l'espoir d'une issue au conflit, alors qu'une nouvelle session de discussions entre responsables américains et iraniens pourrait se tenir prochainement, toujours au Pakistan, après l'échec des premières discussions samedi dernier.



...mais une situation qui demeure tendue sur le terrain



Néanmoins, la situation demeure tendue sur le terrain, l'Iran ayant menacé notamment de bloquer le détroit de Bab el-Mandeb (entre la mer Rouge et l'océan Indien), en réponse au blocus de celui d'Ormuz imposé en début de semaine par les États-Unis.



"Le blocus naval américain est loin d'être levé : le Commandement central américain a indiqué hier sur X qu'aucun navire n'avait pu franchir les forces américaines, et que neuf navires avaient obtempéré aux ordres américains de retourner vers l'Iran", rappelle Deutsche Bank.



L'inflation en zone euro et des données américaines attendues ce jeudi



Dans le courant de la matinée, les investisseurs prendront connaissance de l'indice des prix à la consommation dans la zone euro en données définitives pour le mois de mars, qui permettra de confirmer l'impact de l'envolée des cours du pétrole sur l'inflation.



Pour rappel, en estimation rapide à la fin du mois dernier, l'inflation en rythme annuel était ressortie à +2,5%, en accélération après +1,9% le mois précédent, sous l'effet notamment d'une envolée de 4,9% des prix de l'énergie.



Cet après-midi aux États-Unis, outre les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, seront dévoilés l'indice d'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie, ainsi que la production industrielle de mars.



Pour l'heure, on notera que la production industrielle britannique a rebondi de 0,5% en février en rythme séquentiel, tandis que le déficit commercial du Royaume-Uni s'est creusé de 2,8 MdsGBP, pour s'établir à 20,4 MdsGBP.



Plusieurs publications d'entreprises à Paris depuis hier soir



Dans l'actualité des valeurs à Paris, le groupe de solutions d'avantages aux salariés Pluxee dévoile une marge d'EBITDA récurrent de 37,0% au titre de son 1er semestre 2026, en croissance de +229 points de base en organique, et confirme ses objectifs annuels.



Le spécialiste des plateformes SaaS B2B Planisware affiche un chiffre d'affaires de 51,0 MEUR au titre des 3 premiers mois de 2026, soit une croissance de 13,6% à taux de change constants, "en ligne avec la trajectoire prévue pour 2026".



Parmi les points d'activité de la veille au soir, les investisseurs pourront réagir à ceux du groupe de hautes technologies Exail, des groupes immobiliers Covivio et Kaufman & Broad, ainsi que du spécialiste de l'événementiel GL Events.