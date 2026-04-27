Un début hésitant en vue pour une semaine très chargée

Les futures sur le S&P 500 (stables) et le Nasdaq 100 (+0,1%) présagent une ouverture hésitante ce lundi, à l'orée d'une semaine très chargée entre réunion de la Fed, statistiques importantes et publications d'entreprises majeures, dont les GAFAM.

La semaine sera marquée par la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), dont la conclusion est attendue mercredi en cours de séance ou à 20h heure française, et un nouveau statu quo sur les taux directeurs à 3,50-3,75% est attendu.



"La Fed est dans une double incertitude, économique à cause de la guerre et de ses effets, institutionnelle à cause de la transition à la tête de la Fed", estime Oddo BHF, notant toutefois que la nomination de Kevin Warsh devrait finalement avancer.



"La décision du ministère de la Justice de mettre fin à son enquête sur Powell élimine une source majeure de tensions institutionnelles à court terme et pourrait ouvrir la voie à la confirmation de Kevin Warsh en temps voulu", souligne en effet AllianzGI.



"Compte tenu des changements mineurs attendus dans la déclaration de politique monétaire, l'attention se concentrera sur la conférence de presse de Powell, sa dernière apparition avant la fin prévue de son mandat", pointe ce dernier.



De nombreuses données macroéconomiques attendues



En dehors de ce rendez-vous phare de la semaine aux Etats-Unis, la semaine verra aussi paraître de nombreuses données macroéconomiques, en particulier une première estimation de la croissance du PIB pour le 1er trimestre, jeudi.



Au même moment, les opérateurs prendront connaissance de l'indice des prix PCE (surveillé de près par la Fed pour l'élaboration de sa politique monétaire) au titre du mois de mars, en marge des revenus et dépenses des ménages américains.



Parmi les autres indicateurs de la semaine, figurent notamment le Conference Board qui dévoilera ses indices de confiance du consommateur (mardi) et des indicateurs avancés (jeudi). Enfin, l'indice ISM manufacturier est attendu vendredi.



Une semaine chargée en trimestriels, les GAFAM en vedette



La semaine s'annonce aussi très riche sur le plan des publications d'entreprises, avec en particulier celles des géants de la tech (Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft et Apple), qui devraient réserver de bonnes surprises selon Wedbush Securities.



"La révolution de l'IA signifie que des milliers de milliards vont être injectés chez les gagnants de la tech et pourtant les cours disent l'inverse avec la menace Anthropic qui plane encore comme un nuage noir sur le secteur des logiciels", souligne-t-il.



Au-delà des GAFAM, de nombreux autres poids lourds de la cote américaine doivent dévoiler leurs performances du début de l'année, parmi lesquels Visa, Coca-Cola, AbbVie, Eli Lilly, Caterpillar, Amgen ou encore ExxonMobil.



Première publication majeure de la semaine, l'opérateur télécoms Verizon a dévoilé un BPA ajusté au-dessus des attentes au titre des 3 premiers mois de l'année, lui permettant de relever légèrement sa fourchette cible pour l'ensemble de l'exercice.



Toujours dans l'actualité des valeurs, Eli Lilly fait part d'un accord pour acquérir Ajax Therapeutics, une société biopharmaceutique développant des inhibiteurs de JAK de nouvelle génération pour les patients atteints de néoplasies myéloprolifératives.