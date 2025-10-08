En lien avec l'annonce de la cession de sa division robotique à SoftBank Group, ABB indique que Sami Atiya, président du secteur d'activité robotique et automatisation discrète et membre du comité exécutif, quittera le groupe d'ici la fin de l'année 2026.

Dans le cadre de ces plans, le groupe suisse dissoudra son secteur d'activité robotique et automatisation discrète à compter du quatrième trimestre 2025 et se concentrera sur trois secteurs d'activité.

Sami Atiya quittera le comité exécutif d'ABB à la fin de l'année 2025, mais il continuera, en tant que conseiller stratégique, à apporter son soutien à l'activité robotique et à son processus de carve-out en 2026.