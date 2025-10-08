En lien avec l'annonce de la cession de sa division robotique à SoftBank Group, ABB indique que Sami Atiya, président du secteur d'activité robotique et automatisation discrète et membre du comité exécutif, quittera le groupe d'ici la fin de l'année 2026.
Dans le cadre de ces plans, le groupe suisse dissoudra son secteur d'activité robotique et automatisation discrète à compter du quatrième trimestre 2025 et se concentrera sur trois secteurs d'activité.
Sami Atiya quittera le comité exécutif d'ABB à la fin de l'année 2025, mais il continuera, en tant que conseiller stratégique, à apporter son soutien à l'activité robotique et à son processus de carve-out en 2026.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
