TOPS Europe: Mitie Group plc+38,68% : le prestataire britannique de services aux entreprises s'envole à Londres, son conseil d'administration ayant accepté les termes de l'offre de rachat d'OCS Group, actant le rapprochement des deux groupes. Le temps que l'opération aboutisse, Mitie met en pause son programme de rachat d'actions de 100 millions de livres. Soitec+31,96% : le fabricant français de substrats semi-conducteurs flambe après un premier trimestre au-dessus de son objectif et une prévision de croissance de plus de 30% pour le trimestre en cours. Tout vient du Photonics-SOI, dont les ventes ont doublé sur un an et dont le groupe attend qu'elles fassent plus que doubler sur l'exercice, portées par la connectique optique des data centers IA. CIC Corporate & Institutional Banking est passé à l'achat dans la foulée. Arcadis+19,45% : le cabinet d'ingénierie néerlandais bondit après avoir confirmé une seconde offre non sollicitée de WSP Global, à 51,5 EUR par action en numéraire et en titres, soit près de 5 MdsUSD. Le groupe canadien avait déjà tenté sa chance à 48,5 EUR, une proposition rejetée à l'unanimité par les conseils, qui examinent cette fois la copie révisée. Argan+3,2% : la foncière française s'envole sur un projet de fusion transfrontalière par échange d'actions avec le belge WDP, de quoi bâtir une plateforme logistique présente dans huit pays et valorisée près de 13 MdsEUR. Quelques jours plus tôt, le groupe avait relevé son objectif de revenus locatifs 2026 à plus de 221 MEUR, avec un taux d'occupation à 100%. Hexpol AB+18,84% : les mélanges de caoutchouc et plastiques techniques du suédois font recette. Le deuxième trimestre dépasse les attentes avec 5,28 MdsSEK de chiffre d'affaires et une croissance organique de 8%, tirée par les volumes de compounds thermoplastiques. Les brokers nordiques ont suivi en chœur, relevant leurs objectifs de cours. Traton+11,49% : les commandes américaines s'envolent de 141% et propulsent la filiale poids lourds de Volkswagen à un record en Bourse. Le constructeur a relevé le bas de ses prévisions de ventes, de chiffre d'affaires et de marge pour 2026, porté par un premier semestre où les prises de commandes ont bondi de 30%. FLOPS Europe: Swatch -17,64% : le numéro un mondial des montres pâtit de résultats semestriels décevants sur le plan de la rentabilité. Berenberg réitère sa recommandation de vente, tandis qu'Oddo BHF maintient sa position de sous-performance avec un objectif relevé à 153 CHF. STMicroelectronics -13,08% : le fabricant franco-italien de semi-conducteurs chute après avoir publié des perspectives de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre inférieures au consensus. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat mais abaisse son objectif de cours de 75 à 70 EUR, reflétant la pression persistante sur la valorisation. Securitas -8,54% : le groupe suédois de sécurité est sanctionné après la publication de résultats du deuxième trimestre en deçà des attentes. Si le bénéfice d'exploitation progresse, il manque les estimations du consensus, déclenchant des prises de bénéfices sur le titre. LVMH -6,75% : la maison mère de Louis Vuitton souffre d'un contexte de marché dégradé, entre remontée du baril de Brent autour des 100 USD et craintes inflationnistes. La nomination d'un nouveau directeur général pour le pôle parfums, annoncée en cours de semaine, n'a pas suffi à rassurer les investisseurs. Christian Dior est entraîné dans le sillage de cette contraction qui pèse sur le secteur. Ryanair -6,32% : la compagnie aérienne irlandaise est plombée par des résultats du premier trimestre jugés décevants, assortis d'une révision à la baisse de ses perspectives, qui ont conduit Bernstein à abaisser son objectif de cours. Plusieurs analystes emboîtent le pas, dont Citi et Goodbody, qui réduisent leurs objectifs. La remontée du pétrole alourdit encore les coûts du secteur. TOPS US Super Micro computer +24,48% : le fabricant américain de serveurs haute densité profite du lancement de sa gamme H15, propulsée par les puces AMD, ciblant les marchés de l'intelligence artificielle et du cloud. Hut 8 Corp +20,27% : l'entreprise spécialisée dans l'infrastructure numérique a signé un bail de 9,8 milliards de dollars pour un centre de données dédié à l'intelligence artificielle, achevant par la même occasion la commercialisation complète de son campus texan. Nebius +5,66% : le fournisseur d'infrastructure cloud dédiée à l'intelligence artificielle bondit après la révélation, le 21 juillet, d'une participation de 9,3 % détenue par Nvidia dans son capital, simultanément à l'annonce d'un accord de fourniture de puissance de calcul à Reflection AI, valorisé à plus d'un milliard de dollars jusqu'en 2029. Arrowhead Pharmaceuticals +15,21% : le laboratoire américain est propulsé par les résultats positifs de l'essai de phase 3 de son traitement plozasiran, annoncés le 22 juillet, qui valident l'efficacité clinique du candidat et ouvrent la voie à une prochaine demande d'autorisation réglementaire. FLOPS US Samsara -13,6% : la plateforme américaine de gestion des opérations connectées pâtit de la cession, le 24 juillet, d'actions par un initié pour un montant de près de 9,5 millions de dollars, signal perçu négativement par le marché. Tesla -17,81% : le constructeur américain de véhicules électriques dévisse au lendemain de la publication de ses résultats du deuxième trimestre, annoncés le 22 juillet: malgré un chiffre d'affaires record de 28,24 milliards de dollars, le résultat ajusté par action à 0,33 dollar manque largement les attentes fixées à 0,51 dollar, pénalisé par une envolée des charges liées aux investissements en intelligence artificielle et robotique. Alphabet -7,79% : la maison mère de Google a publié le 22 juillet des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais le titre est sanctionné par le relèvement des prévisions de dépenses d'investissement à une fourchette de 195 à 205 milliards de dollars pour 2026. Les investisseurs, inquiets de la rentabilité future de ces engagements massifs dans l'intelligence artificielle, ont fait fi de la croissance spectaculaire du cloud et du chiffre d'affaires record, réagissant à un flux de trésorerie disponible devenu négatif. Rollins -14,52% : le prestataire américain de lutte antiparasitaire est sanctionné par des résultats du deuxième trimestre inférieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires de 1,08 milliard de dollars manquant le consensus FactSet de 1,09 milliard. BofA souligne une visibilité réduite sur la demande, tandis que RBC relève une croissance organique sous les objectifs de moyen terme pour le troisième trimestre consécutif.