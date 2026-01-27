Les indices boursiers ont globalement bien débuté le millésime 2026. La place londonienne affiche même des gains supérieurs à la moyenne, confirmant son renouveau post-Brexit. Si elle tient le rythme, la City pourrait même afficher une sixième année consécutive de hausse. L'occasion de présenter un ETF exposé à la cote britannique : l'Amundi UK Equity All Cap UCITS ETF Dist.

Un ETF pour quoi faire ?

L'Amundi UK Equity All Cap UCITS ETF Dist a pour objectif de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Morningstar UK NR Index (NR = dividendes nets réinvestis). Cet indice couvre l'ensemble du marché actions britannique, en intégrant les grandes, moyennes et petites capitalisations. Il est exhaustif puisqu'il couvre environ 97% de la capitalisation boursière flottante du Royaume-Uni.

L'ETF permet ainsi d'obtenir, en une seule ligne, une exposition large et diversifiée à la place de Londres.

Les caractéristiques techniques

Cet ETF est un OPCVM de droit luxembourgeois, conforme à la directive UCITS, géré par Amundi Luxembourg. Il a été lancé le 27 février 2018 et utilise une réplication physique, c'est-à-dire qu'il détient réellement les actions composant l'indice. La part est libellée en livres sterling (GBP), qui est également la devise de référence du fonds (mais l'ETF est coté en CHF à Zurich et en EUR à Francfort).

Les frais de gestion sont de 0,04% par an, c'est-à-dire un niveau particulièrement bas pour ce type de produit, qui explique son encours élevé de 749,5 millions de livres sterling. Ce montant assure une bonne liquidité du produit.

Le code ISIN est LU1781541096.

L'ETF est éligible au compte-titres et à l'assurance-vie (selon les contrats). Il s'agit d'une part distribuante, donc avec versement de dividendes.

L'indicateur de risque synthétique (SRI) est de 4 sur 7, correspondant à un profil de risque actions classique.

Les principales positions et l'exposition géographique et sectorielle

L'ETF est dominé par les grandes capitalisations britanniques, tout en laissant une place significative aux valeurs moyennes et petites.

Les cinq principales positions (en date du 26 janvier 2026) sont :

Sur le plan géographique, l'exposition est naturellement concentrée sur le Royaume-Uni (environ 95%). Le solde correspond à des sociétés domiciliées à Jersey ou à la marge dans d'autres pays.

La répartition sectorielle reflète la structure spécifique de la cote britannique :

finance : environ 25%;

industrie : environ 15%;

consommation non cyclique : environ 14%;

santé : environ 13%;

énergie : environ 9%.

Les autres secteurs (matériaux, consommation cyclique, technologies, services publics, immobilier...) représentent des poids plus modestes.

L'ETF est donc clairement exposé aux banques, à l'énergie et aux grandes multinationales défensives, caractéristiques du marché britannique.

Les performances court et moyen terme

Sur le plan des performances historiques (dividendes réinvestis) :

sur 1 an : +6,6%;

sur 3 ans : +24,8%;

sur 5 ans : +47,2%.

Les écarts de performance avec l'indice sont minimes, ce qui confirme la qualité de la réplication et la maîtrise du tracking error. Comme toujours, ces performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais elles illustrent le comportement d'un marché britannique longtemps délaissé, puis revenu progressivement dans le radar des investisseurs.



