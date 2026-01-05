Un examen prioritaire de la FDA pour Sanofi dans le diabète de type 1
Sanofi indique que la FDA des Etats-Unis a accepté pour examen prioritaire la demande de licence biologique supplémentaire (sBLA) pour son Tzield (teplizumab-mzwv) pour les jeunes enfants atteints de diabète de type 1 de stade 2.
Il s'agit en effet pour le groupe de santé d'étendre l'indication d'âge actuelle, qui est de 8 ans et plus, à 1 an et plus afin de retarder l'apparition du diabète de type 1 (D T1) de stade 3 chez les patients diagnostiqués avec un D T1 de stade 2.
Ce sBLA est étayé par les données intermédiaires positives à 1 an de l'étude de phase 4 en cours PETITE-T1D, évaluant la sécurité d'emploi et la pharmacocinétique de Tzield chez les jeunes enfants. La date d'action cible pour la décision de la FDA est le 29 avril 2026.
L'examen prioritaire est accordé aux applications réglementaires qui demandent l'approbation de traitements susceptibles de fournir des améliorations significatives dans le traitement, le diagnostic ou la prévention des affections graves.
Si la demande de Sanofi est approuvée, Tzield serait la première thérapie modifiant l'évolution de la maladie en retardant l'apparition du diabète de type 1 de stade 3 chez les enfants âgés d'un an et plus chez lesquels un diabète de type 1 de stade 2 a été diagnostiqué.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (79,8%) : médicaments de prescription dans les domaines de la médecine de spécialité (63,2% du CA ; destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares) et de la médecine générale (36,8% ; destinés essentiellement au traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires) ;
- vaccins humains (20,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2024, le groupe dispose de 52 sites de production dans le monde.
En octobre 2024, l'activité produits de santé grand public (Opella) a été classifiée en tant qu'activité abandonnée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (4,4%), Europe (17,6%), Etats-Unis (48,7%), Chine (6,5%) et autres (22,8%).
