Amundi Asset Management, agissant pour le compte du FCPE PEE Bouygues Activités Construction et Télécom, dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi à la baisse, le 30 juin, le seuil de 15% du capital de Bouygues.

Il a précisé détenir 58 029 244 actions du conglomérat représentant 114 232 432 droits de vote, soit 14,95% du capital et 22,88% des droits de vote. Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Bouygues sur le marché.