Bouygues SA est un groupe de services diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités : - construction (48,7% du CA) : construction et entretien d'infrastructures de transport, de loisirs et d'aménagement urbain (57,2% du CA ; Colas ; n° 1 mondial de la route), activités de BTP et de travaux publics de réseaux, de génie électrique et thermique et de maintenance d'installations (37,9% ; Bouygues Construction), et promotion immobilière (4,9% ; Bouygues Immobilier) ; - prestations de services multitechniques (32,7% ; Equans) ; - télécommunications (14,2% ; Bouygues Telecom) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d'accès à Internet, etc. ; - médias (4% ; TF1) ; - autres (0,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (49,8%), Union européenne (14,6%), Europe (14,1%), Amérique du Nord (12,1%), Asie-Pacifique (5,2%), Afrique (2,9%), Amérique Centrale et du Sud (1%) et Moyen-Orient (0,3%).