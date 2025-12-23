Un financement sous forme d'OCA pour Enogia

Enogia annonce l'obtention d'un financement de 2,04 million d'euros sous forme de 2 tranches d'obligations convertibles en actions (OCA), souscrites par des fonds gérés par Vatel Capital, ainsi que par ses actionnaires historiques Alexander Investments et Duna & Cie.

Dans le prolongement de l'opération, l'expert en micro-turbomachines pour la transition énergétique poursuit des échanges avec Vatel Direct en vue de la mise en place éventuelle d'une tranche additionnelle d'obligations simples d'un montant nominal de 1 MEUR.



L'ensemble des tranches obligataires annoncées permettra le remboursement d'ici fin 2026 de l'intégralité de la dette obligataire d'Enogia auprès de la plateforme LITA.co et le financement des initiatives clés de son plan "Turbo 2028".



"Présenté en 2025, le plan stratégique "Turbo 2028" vise une trajectoire de croissance rentable et durable, avec à horizon 2028 un objectif de chiffre d'affaires de 25 MEUR assorti d'une marge d'EBITDA cible de 20%", rappelle la société.