Le Brent est passé de moins de 71 dollars à plus de 87 en douze jours, avant de revenir autour de 85 ce matin. La croissance tient et l'inflation de juin recule. Les taux longs, eux, ne se détendent qu'à peine, avec un 10 ans américain toujours proche de 4,55 %. Le scénario rêvé de Wall Street devient un test de nerfs.

Les rebondissements continuent à Ormuz. Après une sixième nuit de frappes américaines et un nouvel élargissement des cibles en Iran, la courbe du Brent continue de reproduire presque en temps réel chaque signe d’escalade ou d’apaisement, entraînant les taux dans son sillage par le biais du risque inflationniste. Sous 71 dollars le 2 juillet sur l’espoir d’une réouverture, au-dessus de 76 six jours plus tard après la reprise des frappes, puis brièvement au-delà de 87 le 14 juillet avant un retour autour de 85 : les traders ne savent plus où donner de la tête.

Ce yo-yo résume le problème du no landing, ce scénario dans lequel l’économie reste solide, mais l’inflation ne ralentit pas suffisamment. Chaque statistique peut donc être interprétée de deux façons :

une croissance forte soutient les bénéfices, mais repousse les baisses de taux

une croissance plus faible rassure sur l’inflation et la Fed, mais inquiète pour les bénéfices.

L’économie américaine reste assez solide pour protéger les bénéfices, mais peut-être trop vigoureuse, et trop exposée à l’énergie, pour permettre à la Fed de relâcher rapidement la pression. Une bonne nouvelle sur la croissance peut devenir une mauvaise nouvelle pour les taux, d’où fameux "good news becomes bad news" et vice versa.

Le scénario tient encore, à trois conditions : que la désinflation survive au pétrole, que les entreprises absorbent les coûts sans trop sacrifier leurs marges (mais ça finira dans votre panier de courses) et que les profits compensent un coût du capital durablement élevé.

Les bons chiffres de juin ont déjà vieilli

L’inflation de juin était réellement favorable. Le CPI global a reculé de 0,4% sur le mois et de 4,2 % à 3,5% sur un an. Le sous-jacent est resté stable sur le mois et a ralenti à 2,6%. L’énergie a chuté de 5,7 %, mais le logement n’a progressé que de 0,1% : la désinflation ne reposait donc pas uniquement sur le pétrole.

Le PPI (indice des prix à la production) a baissé de 0,3%, surtout grâce à une chute de 6,4 % de l’énergie. Les services ont toutefois progressé de 0,2%, et l’indice hors alimentation, énergie et services commerciaux augmentait encore de 5,1% sur un an.

Ces statistiques décrivent un mois durant lequel l’énergie jouait le rôle d’amortisseur. Elles disent moins bien si le ralentissement du logement et des services suffira face à un pétrole, un fret et des assurances plus chers. Les données sont exactes mais l’environnement qu’elles mesurent a déjà changé.

Figure 1: Juin contre juillet. La désinflation publiée est solide, mais l’énergie qui l’avait aidée est repartie dans l’autre sens. Sources : BLS ; ICE/LSEG.

Ce que dit vraiment la courbe des taux

Entre le 1er et le 14 juillet, le rendement américain à dix ans est passé de 4,48 % à 4,58 %, et le trente ans de 4,97 % à 5,08 %. Pourtant, le point mort d’inflation à dix ans n’a gagné que 2 bps (mesurant les anticipations inflationnistes + les incertitudes autour de celles-ci), de 2,23 % à 2,25 %, avant de revenir à 2,23 % le lendemain.

La hausse vient surtout du taux réel à dix ans, passé de 2,25 % à 2,33 %, et de la prime de terme : l’estimation ACM de la Fed de New York a augmenté d’environ 17 bps depuis fin juin. Les investisseurs ne crient donc pas encore à la spirale inflationniste mais ils exigent davantage pour immobiliser leur argent et supporter l’incertitude future.

Pour les actions, peu importe d'où vient cette hausse, un taux d’actualisation élevé réduit la valeur des bénéfices futurs. Le marché attribue près de 90 % de probabilité à un statu quo de la Fed le 29 juillet. Le risque central est celui de taux élevés plus longtemps, pas d’une hausse immédiate déjà acquise.

Ormuz n’est pas un interrupteur

Mercredi, neuf navires seulement étaient visibles dans le détroit, contre treize la veille, selon Kpler cité par Reuters. Aucun très grand pétrolier ni méthanier n’avait été observé. Les données AIS sous-estiment probablement les passages réels, mais la friction suffit à allonger les délais et à renchérir le fret, le carburant et les assurances.

L’escalade a aussi changé de nature, et avec elle, la nature du problème. Washington a étendu ses frappes vers le nord de l’Iran et neutralisé un pétrolier accusé de braver le blocus, puis Téhéran a répliqué contre des cibles à Bahreïn, en Jordanie et au Koweït. Le risque gagne les infrastructures, les terminaux et les routes régionales.

Une fermeture complète n’est pas nécessaire pour nourrir l’inflation. Il suffit que chaque passage devienne plus rare, plus lent et plus cher. Le pétrole peut rester disponible tout en devenant plus incertain, donc plus coûteux.

Figure 2 : Ormuz, de l’incident à l’inflation. Le choc passe par le trafic, le fret, l’énergie, les marges puis la Fed. Sources : Kpler/LSEG via Reuters ; UNCTAD.

Le scénario rêvé manque de liquidités

Début juillet, un record de 54 % des gérants interrogés par Bank of America anticipaient un no landing (une inflation qui continue de déraper, mais une croissance et un marché de l’emploi qui tiennent). Le cash était tombé à 3,6 % et 82 % jugeaient les positions longues sur les semi-conducteurs particulièrement encombrées. La marge d’erreur d’un marché déjà investi et très confiant devient maigrichonne.

Le vrai soutien des actions reste la progression des bénéfices. Mais une bonne économie ne garantit pas un bon marché à n’importe quel prix. Si l’énergie renchérit les coûts, les entreprises doivent sacrifier leurs marges, relever leurs prix ou réduire leurs dépenses. Les profits peuvent tenir pendant que les multiples se contractent.

Le piège se referme lorsque la croissance résiste assez pour empêcher la désinflation de finir le travail, mais pas assez pour neutraliser durablement l’énergie chère et les taux réels élevés. C’est là qu’une allocation sectorielle classique ne fonctionne plus. On n’est nulle part dans le cadran traditionnel du cycle d’investissement, avec un axe pour la croissance et un autre pour l’inflation. Et c’est précisément là que les asset managers actifs se font le plus plaisir, surtout quand il s’agit de brandir les vertus du stock-picking.

Mais qui achètera les bénéfices promis ?

Le marché ne se contente plus d’attendre de bons résultats. D’après FactSet, les analystes anticipent une croissance de 24,2 % des bénéfices du S&P 500 en 2026. Pour le seul deuxième trimestre, le consensus atteint 23,6 %, contre 18,8 % à la fin mars. Dans le même temps, l’indice se paie 20,5 fois les bénéfices attendus à douze mois, contre une moyenne de 19 sur dix ans. Qui plus est, les analystes tablent désormais sur un peu plus de 18 % de croissance annuelle des bénéfices à trois-cinq ans selon le consensus LSEG I/B/E/S, un record depuis le début de la série en 2003.

Ces attentes supposent que les investissements actuels finiront par produire non seulement des gains de productivité, mais aussi suffisamment de revenus et de demande pour les monétiser. Or l’économie américaine est solide dans l’agrégat, mais sa consommation se concentre. Selon la Réserve fédérale de Dallas, les 20 % de ménages aux revenus les plus élevés ont représenté 57% de la consommation totale entre 2020 et mi-2025, contre 53% dans les années 1990. Sur la même période, leur part des revenus est passée de 54 % à 60 %, et leur part du patrimoine de 61 % à 71 %.

À l’extrémité de cette distribution, le patrimoine des 0,00001 % d’Américains les plus riches représente désormais, près de 12 % d’une année entière de revenu national, contre moins de 1 % au début des années 1980. Ce groupe correspondait récemment à une vingtaine de ménages : leur patrimoine cumulé atteignait environ 2 600 milliards de dollars en 2024, tandis que leur part du patrimoine américain était passée de 0,1 % en 1982 à 1,2 % en 2023.

Cela ne signifie pas que chaque dollar gagné en Bourse se transforme en consommation. C’est même l’inverse à la marge : la Fed estime qu’un dollar supplémentaire de patrimoine détenu par les 20% les plus aisés ne génère qu’environ 0,8 cent de dépense supplémentaire, contre 7,5 cents pour les 80 % restants (…mais les 0,8 cent s’appliquent à une montagne de dollars). La propension agrégée à consommer la richesse est ainsi tombée d’environ 3,3 cents par dollar avant 2012 à 2,7 cents depuis, une baisse proche de 20 %.

Jusqu’à présent, la Fed de Dallas estime que cette concentration n’a que modestement accru la fragilité de l’économie. Mais elle pose une question pour les marchés : si les investissements et les valorisations continuent de doubler la mise, la demande finale sera-t-elle suffisamment large pour valider les bénéfices attendus ?

Trois chemins pour la suite

Une normalisation rapide d’Ormuz ferait refluer le pétrole, le fret et les assurances avant leur passage dans les comptes. La désinflation reprendrait le dessus et le no landing resterait favorable aux actions.

Une friction persistante (le scénario le plus cohérent avec les signaux actuels) maintiendrait l’énergie et les taux longs sous tension sans provoquer d’explosion. Le marché resterait porteur, mais plus volatil et plus sélectif.

Une diffusion généralisée gagnerait le transport, les biens intermédiaires et les services. La Fed patienterait ou resserrerait, puis la demande ralentirait. Le no landing contiendrait alors le mécanisme de sa propre destruction.

Figure 3 : Trois chemins pour le no landing. Tout dépend de la persistance du choc, de sa diffusion et de la réaction de la Fed.

La fin de la promesse

Le régime devient d’autant plus nerveux que les banques centrales promettent moins. À Sintra, leurs dirigeants ont refusé de préannoncer la suite (forward guidance) et replacé la dépendance aux données au centre du jeu.

Le niveau du Brent est un "orange flag", on va dire. Il rappelle aux traders de ralentir. Le niveau des valorisations, c’est la vitesse de la voiture. Le vrai "red flag", ce serait une inflation structurellement nourrie par les goulets d’étranglement des infrastructures liées à l’IA. Et l’accident, ce serait que les revenus, les flux de trésorerie et la demande ne soient pas au rendez-vous.

Le marché parie aujourd’hui sur une combinaison exigeante. FactSet attend 24,2 % de croissance des bénéfices du S&P 500 en 2026, tandis que les estimations à trois-cinq ans dépassent 18 % par an. Mais les 20% de ménages les plus aisés représentent déjà 57 % de la consommation et 71 % du patrimoine. Les profits peuvent donc continuer à progresser. Reste à savoir qui achètera les biens, les services et les capacités supplémentaires que les entreprises financent aujourd’hui.

Les questions à garder en tête : la tension à Ormuz gagne-t-elle durablement le fret, les assurances et les prix ? Les entreprises absorbent-elles les coûts ou les répercutent-elles ? Les bénéfices compensent-ils encore les taux réels et la prime de terme ? Et une consommation de plus en plus concentrée peut-elle continuer à soutenir la croissance si les actifs cessent de monter ?

La fête peut continuer tant que les bénéfices progressent, que les marchés restent élevés et que les ménages aisés continuent de dépenser. Mais attention à ce pattern vicieux. Les investissements nourrissent les attentes de profits, les attentes soutiennent les actifs, et la hausse des actifs entretient la confiance d’une partie croissante des consommateurs. Un pattern également entretenu par la fièvre FOMO…