Un tribunal fédéral de San Francisco a ordonné mercredi la suspension temporaire des licenciements de fonctionnaires fédéraux engagés par l’administration Trump durant la fermeture du gouvernement. La juge Susan Yvonne Illston a estimé que "la nature des actions entreprises va à l’encontre de la loi", rappelant que de telles décisions ne pouvaient être prises "dans un État de droit" sans base légale solide. Cette injonction intervient cinq jours après l’envoi de plus de 4 000 notifications de réduction d’effectifs (RIF) à des agents publics.

La plainte avait été déposée par deux syndicats représentant plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires, soutenus par l’organisation Democracy Forward. Les requérants accusent la Maison Blanche de violer les droits des agents publics en cherchant à cibler politiquement certaines agences jugées "démocrates". Selon Skye Perryman, directrice générale de Democracy Forward, la décision du tribunal confirme que ces licenciements, inspirés du programme Project 2025, sont "cruels, illégaux et une menace pour le pays".

L’administration Trump, qui a évoqué la possibilité d’aller jusqu’à 10 000 suppressions de postes, présente ces mesures comme un effort pour réduire la bureaucratie pendant la paralysie budgétaire. L’ordonnance de la juge Illston constitue un revers juridique important pour la Maison Blanche et ouvre une bataille judiciaire plus large sur la légalité de ces licenciements massifs, alors que la fermeture du gouvernement entre dans sa troisième semaine sans perspective de résolution politique.