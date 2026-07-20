Les semi-conducteurs, nouvelles stars de la cote, sont à la peine depuis le début du mois. Dans leur sillage, ce sont l'ensemble des indices qui marquent le pas. Et pour ne rien arranger, l'escalade se poursuit entre les Etats-Unis et l'Iran. Ce matin, le baril de pétrole est remonté à 90 dollars. Un contexte qui relance les craintes inflationnistes, alors que les banques centrales se réunissent pour la dernière fois avant la trêve estivale.

On me demande souvent à quoi ressemble la rédaction de Zonebourse. Le lieu semble susciter les fantasmes. En réalité, c’est un open space assez classique, avec deux particularités. La première, c’est que les gens ont beaucoup d’écran devant eux, voire trop d’écrans (oui, je parle de toi Anthony). La deuxième, c’est qu’il y a une immense télé branchée sur un terminal Bloomberg, sur laquelle défilent en continu les informations qui nourrissent la communauté financière : résultats d’entreprises, statistiques macro, guerre en Iran, annonces diverses et variées de Donald Trump ou encore démission d’un Premier ministre français.

Pourquoi est-ce que je raconte cela ? Parce que les alertes Bloomberg sont indispensables à notre quotidien, et qu’elles résument parfois, à elles seules, l’ambiance du moment. Vendredi, trois "breaking news" sont apparues en l’espace de quelques minutes : l’indice du secteur des semi-conducteurs, le SOX, qui passe en bear market (une baisse de 20% depuis le pic), Apple qui redevient la première capitalisation mondiale devant Nvidia, et SpaceX qui a effacé 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Le décor est planté. Wall Street connaît en effet un trou d’air depuis début juillet, plombé par la correction des semi-conducteurs. Vendredi, le Nasdaq a clôturé la semaine en baisse de plus de 4%. Le tout dans un mouvement qui n’est pas une baisse généralisée, mais plutôt une rotation. A la fois vers d’autres secteurs, et à l’intérieur de la tech, d’où le retour en grâce d’Apple.

Si Nvidia a finalement conservé sa première place à la clôture vendredi soir (pour 10 petits milliards), le retour d’Apple au premier plan est assez symbolique du moment. En effet, l’entreprise est toujours perçue comme étant en retard dans la course à l’IA. C’est en tout cas celle qui dépense le moins d’argent parmi les méga caps américains. Et lorsque les financiers s’interrogent sur la rentabilité des centaines de milliards de dollars investis dans l’IA, Apple fait en quelque sorte office de valeur refuge.

Les investisseurs sont donc dans une phase de doutes. Et pour les dissiper, rien de tel que d’en revenir aux fondamentaux, à savoir les résultats d’entreprises. La bonne nouvelle, c’est que le marché a souvent profité de ces séquences pour rebondir. La mauvaise nouvelle, c’est que ce trimestre les attentes sont très élevées, parfois trop. Pour rester sur les semi-conducteurs, ASML et TSMC ont publié d’excellents résultats la semaine dernière, qui ont été accueillis assez fraîchement. Une semaine plus tôt, Samsung avait connu le même sort. En dépit d’un résultat net multiplié par 19 !

Cette semaine, le rythme des publications s’accélère. Le principal point d’attention sera Alphabet, mercredi soir. Les autres têtes d'affiche seront Tesla, Intel ainsi qu’IBM (qui, on le rappelle, a perdu un quart de sa valeur après un profit warning la semaine dernière). En Europe, Novartis, Roche, Nestlé, SAP, TotalEnergies ou encore BNP Paribas sont attendus.

Au Moyen-Orient, les combats se sont poursuivis ce week-end entre les Etats-Unis et l’Iran. Depuis deux semaines, chaque attaque américaine donne lieu à une réplique iranienne sur ses voisins du Golfe et vice-versa. Le mémorandum d’entente, signé il y a tout juste un mois, n’est donc plus qu’un lointain souvenir. Ce matin, le baril de pétrole a franchi les 90 dollars. On rappelle que celui-ci était revenu au contact des 70 dollars au début du mois.

De quoi mettre les banquiers centraux sous pression, alors que les réunions du mois de juillet se profilent. Jeudi, c’est la BCE qui ouvrira le bal. Après une hausse de taux en juin, c’est un statu quo qui est attendu. Cependant, une deuxième hausse de taux, dans les prochains mois, reste d’actualité. Une majorité d’économistes interrogés par Reuters s’attend à ce que la BCE passe à l’action en septembre.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro : aucune statistique importante aujourd'hui.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Abb : CICC maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 81 à 87 CHF.

Anglo American : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 3400 à 3300 GBX.

Asml Holding : Baptista Research passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 1474,20 USD à 2079,70 USD.

Bnp Paribas : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 127 à 135 EUR.

Burberry Group : Telsey Advisory Group maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 1300 à 1200 GBX.

Castellum : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 105 SEK à 125 SEK.

Compagnie Financiere Richemont : Avior Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 189,78 à 223,13 CHF.

Glencore : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 680 à 605 GBX.

Orion Oyj : Inderes dégrade à accumuler d'acheter avec un objectif de cours relevé de 80 EUR à 83 EUR. SEB Bank dégrade à conserver de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 79 EUR à 82 EUR.

Rio Tinto : Morgan Stanley initie une recommandation de souspondérer avec un objectif de cours réduit de 6810 à 6600 GBX.

Ryanair Holdings : Goodbody maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 31 à 30,35 EUR.

Sanofi : Zacks maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 45 à 47 USD.

Sodexo : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 45,50 à 54 EUR.

Telia Company : Inderes passe d'une recommandation de vendre à alléger avec un objectif de cours de 41 SEK.

Totalenergies : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 93 à 88 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

DBV Technologies renouvelle son programme ATM auprès de la SEC pour un montant pouvant atteindre 150 MUSD.

Groupe Pizzorno Environnement publie le bilan semestriel du contrat de liquidité.

Ateme publie son activité du 2e trimestre et du 1er semestre 2026.

ADOCIA publie le bilan semestriel du contrat de liquidité conclu avec Kepler Capital Markets.

Le motoriste CFM va investir 2 milliards de dollars pour accélérer ses capacités de réparation.

Les principales publications du jour : Covivio, Virbac, Argan, Oeneo, Omer-Decugis, Diagnostic Medical Systems.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Shell a entamé la recherche d'un prestataire de forage pour son projet gazier offshore au Venezuela.

Siemens achève son campus Erlangen en inaugurant le module 8, regroupant tous les sites du groupe à Nuremberg et ses environs.

Deutsche Telekom diffusera également la Coupe du monde 2030.

ConocoPhillips acquiert la participation de 42% de BP dans des champs pétroliers à Kirkouk en Irak.

BASF invite les banques à soumissionner pour l'introduction en bourse de sa division agrochimique.

Siemens Healthineers livre un système d'automatisation de laboratoire pour le site d'Al Mokhtabar en Égypte.

TIM approuve le communiqué sur l'Offre Publique d'Achat et d'Échange de Poste, le prix jugé équitable.

Prysmian signe un accord de 5,5 MdEUR avec Molex pour renforcer son positionnement dans les centres de données.

Adidas enregistre une forte hausse des ventes de maillots lors de la Coupe du monde.

Ryanair anticipe une baisse des tarifs estivaux après un bénéfice inférieur aux attentes au premier semestre.

Les principales publications du jour : Ryanair, BELIMO

D'Amérique du Nord

Apple procède à une refonte de l'iPad et accélère son offensive IA sur le marché chinois.

SpaceX en discussions avec le Pentagone pour fournir de la puissance de calcul, selon le WSJ.

Facebook et Instagram (Meta) victimes de pannes signalées par les utilisateurs.

Walmart nomme Kyle Kinnard directeur de l'exploitation aux États-Unis en remplacement de Kieran Shanahan.

PepsiCo maintient son dividende trimestriel à 1,48 USD par action, payable le 30 septembre.

Abbott enquête sur deux cyberincidents distincts et affirme qu'aucune activité n'est affectée.

Boeing étudie de nouvelles hausses de production pour le 737 Max.

AerCap en discussions pour l'achat de Boeing 787 Dreamliner, selon Bloomberg.

Les principales publications du jour : Steel Dynamics.

D'Asie et d'ailleurs

TSMC anticipe une demande solide et pluriannuelle pour les puces IA et intensifie ses investissements en Arizona.

Samsung supprime des emplois aux États-Unis et propose des mutations avant le déménagement de son siège.

Samsung Electronics s'apprête à dévoiler sa nouvelle génération de smartphones pliables.

Le bénéfice consolidé de Reliance Industries recule au premier trimestre fiscal, dépassant toutefois les attentes.

Les principales publications du jour : Qatar National Bank, UltraTech Cement.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.