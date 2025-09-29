Un mois de septembre pas si pourri
Publié le 29/09/2025 à 16:34
|Le président malgache dissout le gouvernement après des manifestations meurtrières
|20:13
|RE
|Le président de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, ouvert à de nouvelles baisses de taux mais appelle à la prudence
|20:10
|RE
|X de Musk « profondément préoccupé » par une décision de justice indienne sur le retrait de contenus, un appel en préparation
|20:09
|RE
|Once Upon a Farm dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
|20:09
|RE
|Le rapport sur l'emploi de septembre aux États-Unis ne sera pas publié en cas de fermeture du gouvernement
|20:08
|RE
|Thalassa Holdings Limited publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025
|20:06
|CI
|Anemoi International Limited publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025
|20:06
|CI
|Village Farms International annonce un rachat d'actions de 5 millions de titres pour 10 millions de dollars
|20:05
|CI
|Itim Group Plc publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025
|20:05
|CI
|ZO Future Group publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2025
|20:05
|CI
|Les États-Unis élargissent leur liste noire des exportations pour contrer les contournements chinois
|20:04
|RE
|Wall Street plongée dans l'incertitude en cas de fermeture du gouvernement américain
|20:03
|RE
|La Banque centrale du Brésil anticipe une transition sans incertitude majeure
|20:01
|RE
|Intred rachète 1 745 de ses propres actions ordinaires
|20:01
|AN
|Indel B rachète 1 580 actions propres pour un montant de 31 466 EUR
|19:59
|AN
Les Bunds allemands suivent la hausse des Treasuries américains, les Gilts portés par les commentaires de la Banque d'Angleterre
BlackRock : Tony Despirito dénonce des poches d'exubérance irrationnelle sur les marchés
Deloitte anticipe une croissance du PIB canadien de 1,3 % en 2025 et de 1,7 % en 2026, avec un taux directeur de la Banque du Canada ramené à 2,25 %
C'est la semaine des banques centrales !
La semaine commence sous le signe des banques centrales, continue avec des banques centrales, et se termine avec des banques centrales. Pendant que Jerome Powell repasse son costume de funambule, la France a été punie par l'agence de notation crédit Fitch pour avoir égaré sa boussole budgétaire et éclusé trop de premiers ministres en un temps record.
Avis d'analystes du jour : Kering et ASML en vue, Novo Nordisk et SOBI dégradées
Bourse : nouveau CFO chez Stellantis, OPA de Genmab sur Merus, rumeurs sur EA
Les États de l'UE se rassemblent autour de la coalition néerlandaise des semi-conducteurs pour une révision de la Chips Act
