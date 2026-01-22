Un nouveau plan chez Ipsos pour retrouver une croissance soutenue
En amont de sa journée investisseurs, Ipsos fait part d'un nouveau plan stratégique "dont l'objectif est de retrouver un rythme de croissance soutenu", porté par le directeur général Jean Laurent Poitou et approuvé par son conseil d'administration.
"Ce plan stratégique nous permettra d'impulser un nouveau rythme au sein d'un marché en pleine évolution, incarner l'avenir de notre secteur et asseoir notre leadership", explique la société d'études de marché et d'enquêtes d'opinion.
Ipsos investira sur les 5 prochaines années plus d'un milliard d'euros dans des opérations de transformation, majoritairement à travers des acquisitions et des investissements stratégiques, un plan financé principalement par le free cash-flow.
Par ailleurs, il prévoit de renforcer la formation de ses équipes afin de s'assurer qu'elles puissent mener à bien les programmes d'amélioration de la capacité opérationnelle d'Ipsos et le développement de ses capacités analytiques.
Selon le groupe, son taux de croissance organique annuel devrait atteindre 5% ou plus dès 2028 et s'accompagner d'une amélioration de la marge opérationnelle qui cette même année devrait se situer à un niveau record de 13,5%.
Sous réserve de la certification comptable, Ipsos estime qu'en 2025, son CA total sera de l'ordre de 2 525 millions d'euros, avec une croissance organique de 0,6%, et sa marge opérationnelle à périmètre constant de 12,8%.
Ipsos est l'une des principales sociétés mondiales de l'élaboration et de la diffusion d'études de marché. Le CA par type de clients se répartit comme suit :
- consommateurs (49,2%) : diffusion d'études barométriques (destinées au suivi de l'évolution de la notoriété et de l'image des marques), d'études de mesure de l'efficacité des campagnes publicitaires, d'études de marchés, etc. Le groupe propose également des études médias (notamment études de positionnement et études de mesure d'audience presse, TV, radio et Internet) ;
- clients et salariés (20,7%) : notamment élaboration d'études de sites de recrutement, de mesures d'engagement des salariés, de mesure de la qualité, de la satisfaction et de la fidélisation de la clientèle ;
- médecins et patients (15,2%) : élaboration d'études de cas du réseau de médecins, de la segmentation et du ciblage de la clientèle, d'évaluation du marché, d'efficacité de la force de vente, du parcours et de satisfaction des patients, etc. ;
- citoyens (14,9%) : diffusion d'études des tendances des opinions publiques, d'études des évolutions des modes de vie, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (45,6%), Amériques (37,6%) et Asie-Pacifique (16,8%).
