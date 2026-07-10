TOPS Keller +25,62 % : le spécialiste britannique des fondations et des travaux géotechniques prend de la hauteur. Il se montre désormais confiant, estimant que son chiffre d’affaires et son résultat opérationnel sous-jacent dépasseront les attentes pour 2026. Berenberg a emboîté le pas en relevant son objectif de cours et ses prévisions. Easyjet +20,42 % : la compagnie aérienne à bas coûts salue un accord de principe avec le fonds Apollo, dont l'offre de rachat à 5,7 MdsGBP surpasse celle de son rival Castlelake et obtient le soutien du conseil d'administration, sous réserve de la finalisation des conditions définitives de l'opération. Playtech+22,1 % : joli retournement pour le spécialiste britannique des logiciels de jeux en ligne, qui revoit sa copie à la hausse et attend maintenant un bénéfice 2026 supérieur aux attentes. Les Etats-Unis et l'Amérique latine tirent l'essentiel de la révision. Schott Pharma+15,83 % : le fabricant allemand de flacons et de seringues pour produits injectables s'envole, ses objectifs annuels relevés après un trimestre solide. Le litige avec un client majeur, à l'origine de l'avertissement de décembre, est enfin soldé et rassure. RBC repasse à l'achat. Jet2 plc +16,96 % : les réservations estivales s'emballent et donnent des ailes au voyagiste et transporteur britannique. De quoi rassurer malgré les tensions au Moyen-Orient, le marché saluant une demande touristique qui tient bon vers la Méditerranée. Vodafone +11,55 % : coup d'éclat pour l'opérateur télécoms britannique. Xavier Niel s'offre pour 5,95 MdsUSD la part de l'émirati Emirates Telecommunications et se hisse au rang de premier actionnaire. Le marché applaudit l'arrivée d'un actionnaire de poids, interprétée comme un vote de confiance dans la stratégie du groupe. Fincantieri +6,19 % : le constructeur naval italien met le cap sur les grands fonds. Le titre s'envole après le rachat de quatre spécialistes des technologies sous-marines pour 600 MEUR, une opération qui lui permet d'atteindre ses objectifs 2030 avec quatre ans d'avance. FLOPS IQM quantum computers -4,53 % : le pionnier finlandais de l'informatique quantique subit les effets d'une vague de cessions d'initiés. Plusieurs dirigeants et entités associées ont cédé leurs titres dès les premiers jours de cotation. Ce phénomène classique post-fusion pèse sur le cours, déjà fragilisé par un accueil mitigé. Sivers semiconductors -16,02 % : le spécialiste suédois des semi-conducteurs décroche après l'émission de près de 23 millions de nouvelles actions ordinaires au profit de Bootstrap. Cette opération résulte de la conversion d'un prêt convertible de 12 MUSD et entraîne une dilution immédiate, qui pèse lourdement sur le cours. Soitec -16,45 % : le spécialiste français des substrats semi-conducteurs dévisse dans le sillage du secteur, après la publication par Samsung Electronics de résultats trimestriels préliminaires décevants. Cette annonce a provoqué de fortes pressions vendeuses sur l'ensemble des valeurs européennes du secteur. Déjà fragilisé par une configuration graphique dégradée, le titre figure parmi les plus fortes baisses de son indice de référence. Plejd -15,76 % : le spécialiste suédois de l'éclairage connecté recule après la publication de ses résultats du deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires (274,6 MSEK) et le résultat opérationnel (61,8 MSEK) manquent les attentes du marché, établies respectivement à 281 et 73 M. Les investisseurs, habitués à des surprises positives et sensibles à la valorisation exigeante du groupe sont déçus. Fresnillo PLC -9,79 % : le premier producteur mondial d'argent primaire pâtit d'un abaissement de l'objectif de cours par Barclays. L'analyste Amos Fletcher ramène cet objectif à 3 200 GBX (contre 3 775), tout en maintenant sa recommandation à pondération neutre. Le repli des cours de l'or et de l'argent sur la semaine accentue la pression vendeuse sur le titre, sensible à toute variation des métaux précieux. KGHM -7,78 % : le géant polonais du cuivre et de l'argent souffre d'un accueil réservé du marché après la présentation de sa stratégie “2055+”. Ce programme d'investissement record de plus de 32 MdsPLN d'ici 2030 absorberait plus de la moitié de l'EBITDA ajusté cible avant impôts et dividendes. Les investisseurs s'interrogent sur la compatibilité de cet effort capitalistique avec l'ambition affichée de maintenir une politique de distribution régulière aux actionnaires. TOPS US Hewlett Packard Enterprise +17,73 % : le concepteur américain de serveurs d’IA profite de l’annonce d’un accord de collaboration avec Qblox portant sur le développement de bancs d’essai hybrides combinant informatique classique et informatique quantique. Cette annonce ravive l’appétit des investisseurs pour le titre. FLOPS US Ionis pharmaceuticals -28,79 % : le laboratoire pharmaceutique américain pâtit d'une cession d'actions par l'un de ses dirigeants à hauteur de 1,74 million de dollars, un signal perçu négativement par le marché. La réaffirmation des perspectives financières pour l'exercice 2026, intervenue le 10 juillet, n'aura pas suffi à dissiper les inquiétudes des investisseurs.

Paramount skydance -9,43 % : le groupe de médias américain issu de la fusion avec Skydance pâtit d’un double obstacle réglementaire dans le cadre de son projet de rachat de Warner Bros. Discovery. L’enquête engagée par l’Oregon retarde l’avancement de l’opération, tandis que plusieurs États américains envisagent d’engager des poursuites judiciaires pour la bloquer.