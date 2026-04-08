Un ouf de soulagement attendu à Paris après le cessez-le-feu

À l'instar de l'ensemble des marchés mondiaux, la Bourse de Paris devrait pousser un "ouf !" de soulagement après l'annonce cette nuit d'un cessez-le-feu entre Washington et Téhéran : à une demi-heure de l'ouverture, les futures sur le CAC 40 bondissent de 345 points vers 8 260.

Peu de temps avant l'expiration de son ultimatum, Donald Trump a en effet annoncé, cette nuit, un accord de cessez-le-feu pour une quinzaine de jours permettant une réouverture au moins temporaire du détroit d'Ormuz.



Les États-Unis et l'Iran doivent désormais entamer des discussions au Pakistan à partir de vendredi en vue de conclure un accord de paix durable, sur la base d'une proposition iranienne en 10 points.



Le pétrole de retour sous la barre des 100 USD



L'espoir d'une issue à la guerre du Moyen-Orient se traduit naturellement sur les cours du pétrole, avec des prix en chute libre : le baril de Brent s'inscrit ainsi en retrait d'environ 10% et repasse sous la barre symbolique des 100 USD, à 93 USD environ.



"Bien sûr, il reste une multitude de questions sans réponse concernant les dégâts économiques que le conflit et la flambée des prix de l'énergie ont déjà causés. Ces questions devront trouver réponse", reconnaît Michael Brown, stratège chez Pepperstone.



"Cependant, si les prix de l'énergie commencent effectivement à reculer, comme je m'y attends, cela augmente la probabilité que les banques centrales soient prêtes à considérer une inflation globale plus élevée comme temporaire", poursuit le professionnel.



Selon Michael Brown, cette perception d'une poussée inflationniste seulement temporaire réduirait les risques d'un resserrement des politiques monétaires, un resserrement qui aggraverait le choc négatif de la guerre sur la demande.



Léger rebond des commandes industrielles allemandes en février



Après un plongeon de 11,1% en janvier par rapport au mois précédent, les nouvelles commandes réelles dans le secteur manufacturier allemand ont augmenté de 0,9% en février 2026, selon l'Office fédéral de statistique (Destatis).



Ce dernier souligne en outre que lorsque l'on exclut les commandes à grande échelle, les nouvelles commandes à l'industrie allemande se sont révélées supérieures de 3,5% en février par rapport au mois précédent.



Toujours au chapitre des statistiques du jour, les opérateurs prendront connaissance de la balance commerciale française, puis des prix à la production industrielle et des ventes de détail dans la zone euro pour le mois de février.



Un plan de transformation chez Rémy Cointreau



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Rémy Cointreau annonce avoir décidé d'engager un plan de transformation, plan qui "marque une évolution décisive, tournée vers la reconquête de ses marchés et la maximisation du potentiel de ses marques".



Dans ce cadre, la maison de spiritueux fait aussi part d'une évolution de son organisation afin de gagner en efficacité et en agilité : un comité de pilotage au sein du comité exécutif, composé de cinq directions rattachées au directeur général.



Le groupe de prise en charge de la dépendance emeis a publié ses résultats au titre de 2025, d'où ressort notamment un EBITDAR en hausse de 19,2% à périmètre constant, au-delà donc de sa guidance (entre +15% et +18%).



Standard & Poor's a relevé sa notation de crédit long terme sur Viridien à "B", avec une perspective stable, contre une notation précédente "B-" avec une perspective positive, et sa notation des obligations senior sécurisées à "B+", contre "B" précédemment.