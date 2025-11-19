Le fabricant danois de câbles électriques pourrait bien changer de dimension. Les ambitions financières présentées en même temps que les résultats du troisième trimestre offrent désormais une projection jusqu'en 2030. Le titre s'envole de 16% à la suite de ces annonces et confirme ainsi une dynamique boursière incroyable depuis la pandémie.

Publié le 19/11/2025 à 15:50 - Modifié le 19/11/2025 à 16:05

Ces derniers trimestres, la société avait pris l’habitude de dépasser systématiquement les attentes des analystes. Cela se vérifie encore une fois au troisième trimestre, où le chiffre d’affaires progresse de 11% sur un an et le résultat opérationnel de 28%.

Le taux de surprise mesure l’écart entre les attentes du consensus et les chiffres de la publication. Pour le chiffre d’affaires, on peut voir que la société a toujours fait mieux que prévu ces derniers trimestres

NKT regroupe ses activités en trois divisions. Solutions (cables haute tension) affiche une forte croissance organique, tandis qu’Applications (moyenne et basse tension) continue de monter en puissance. Enfin, Services & Accessoires (installation, maintenance, etc.) bénéficie du haut niveau d’intervention.

En somme, la seule ombre au tableau est le free cash flow qui se révèle être négatif. Pour autant, la trésorerie reste particulièrement garnie tandis que l’endettement est quasi nul.

Là où NKT a véritablement séduit, c’est sur ses objectifs à horizon 2030. La croissance organique est estimée à 7% par an et le résultat opérationnel devrait dépasser 900 millions d’euros. Ces ambitions interviennent alors que, depuis 2019, le titre a été multiplié par huit, le chiffre d’affaires par 2,5, et que l’entreprise est passée d’un statut non profitable à une marge opérationnelle proche de 8%.

Les annonces s’appuient sur un carnet de commandes particulièrement fourni. Celui des câbles haute tension atteint 10,4 milliards d’euros, auxquels s’ajoutent plus de 3,5 milliards d’euros d’engagements supplémentaires, soit près de trois exercices de visibilité. Cette dynamique résulte notamment de nombreux succès commerciaux, dont la sélection comme fournisseur privilégié pour un important réseau électrique au Royaume-Uni et une commande liée à l’île énergétique de Bornholm au Danemark. .

Depuis 2019, NKT est devenue une véritable société de croissance. Le contexte reste très favorable aux infrastructures électriques qui sont un marché structurellement croissant. La société prévoit d’investir pour augmenter sa capacité industrielle. L’avenir peut donc être envisagé sur des bases solides.

Ce bon ensemble se paye fort logiquement avec une prime par rapport à un acteur des câbles comme le français Nexans.