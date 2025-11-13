Un partenariat culturel entre AXA et le Grand Musée égyptien

AXA annonce un partenariat culturel de trois ans avec le Grand Musée égyptien du Caire, 'marquant ainsi une étape décisive dans l'engagement continu d'AXA en faveur de la préservation du patrimoine culturel'.



Cette collaboration rassemble AXA Egypte, la Fondation AXA pour le progrès humain, le Grand Musée égyptien et Legacy Development and Management, filiale de Hassan Allam Holding et exploitant du musée.



'Ce partenariat mettra l'accent sur la conservation des artefacts et la création d'une programmation publique inclusive conçue pour accueillir les communautés locales et les visiteurs internationaux', précise la compagnie d'assurance.



'En combinant la portée mondiale d'AXA avec la mission du Grand Musée égyptien, le partenariat vise à renforcer l'accès du public au patrimoine culturel de l'Egypte tout en favorisant le dialogue interculturel', poursuit-elle.