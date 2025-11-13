AXA annonce un partenariat culturel de trois ans avec le Grand Musée égyptien du Caire, 'marquant ainsi une étape décisive dans l'engagement continu d'AXA en faveur de la préservation du patrimoine culturel'.
Cette collaboration rassemble AXA Egypte, la Fondation AXA pour le progrès humain, le Grand Musée égyptien et Legacy Development and Management, filiale de Hassan Allam Holding et exploitant du musée.
'Ce partenariat mettra l'accent sur la conservation des artefacts et la création d'une programmation publique inclusive conçue pour accueillir les communautés locales et les visiteurs internationaux', précise la compagnie d'assurance.
'En combinant la portée mondiale d'AXA avec la mission du Grand Musée égyptien, le partenariat vise à renforcer l'accès du public au patrimoine culturel de l'Egypte tout en favorisant le dialogue interculturel', poursuit-elle.
AXA est le 1er groupe d'assurance européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- assurance dommages (62,7%) : principalement assurances automobile, habitation, dommages aux biens, responsabilité civile et de grands risques. Le groupe propose également des prestations d'assistance (assistance médicale de personnes en voyage, assistance technique aux véhicules, etc.) ;
- assurance vie (35,9%) : vente de contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé aux particuliers et aux entreprises ;
- autres (1,4%) : essentiellement activités bancaires en France, en Belgique et en Allemagne.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.