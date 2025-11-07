En trois séances, les valeurs technologiques américaines ont perdu deux fois environ 2%, avec un modeste rebond au milieu. Les investisseurs ont une petite baisse de libido pour les valeurs de l'intelligence artificielle depuis qu'ils se demandent qui va payer tous ces équipements et ces outils dont le rendement économique et opérationnel tarde à se matérialiser.

Wall Street va avoir du mal à enquiller une quatrième semaine consécutive de gains. Depuis lundi, le marché américain a fait le yoyo avec deux hausses et deux baisses, mais les descentes ont été plus abruptes que les remontées. A l'aube de la dernière séance de la semaine, le passif hebdomadaire atteint 1,8% sur le S&P 500 et 2,8% sur le Nasdaq 100. Le décalage entre les deux indices montre que c'est le compartiment technologique qui joue les maillons faibles. Les investisseurs ont tendance à sécuriser leurs gains sur l'écosystème de l'intelligence artificielle, dont la hausse a alimenté la performance des portefeuilles depuis plus de deux ans. L'ETF Xtrackers qui suit le secteur a perdu 2,5% cette semaine, mais conserve 27,5% de hausse depuis le 1er janvier (en données brutes, parce qu'avec l'effet de change en Europe, la hausse est réduite à 15%).

La querelle entre les anciens et les modernes sur l'existence d'une bulle spéculative autour de l'IA n'est pas tranchée pour autant. Pour rester pragmatique, signalons que le Nasdaq 100, en intégrant la baisse de 2,8% subie depuis le début de la semaine, est à 4% de son record du 29 octobre. Le marché est plus fébrile qu'il ne l'était il y a quinze jours, mais la nervosité reste contenue. L'indice de volatilité VIX, qui prend la tension des investisseurs, est légèrement remonté sans pour autant repasser la barre des 20 points. On est en passe d'entrer dans ce que les spécialistes qualifient de consolidation, qu'on peut définir comme une phase de baisse dans une tendance qui reste globalement haussière. On vous a écrit hier un article avec une jolie illustration de bisounours pour vous rappeler la sémantique de la baisse, notamment la différence entre une consolidation et une contraction.

En marge de la controverse sur l'IA, quelques événements contribuent à renforcer la volatilité cette semaine. En premier lieu la durée record de blocage des administrations fédérales américaines faute d'accord budgétaire bipartisan. Le shutdown en cours va selon toute vraisemblance passer la barre inédite et symbolique des 40 jours, avec des effets croissants. Les autorités sont par exemple forcées d'annuler des centaines de vols parce qu'une partie des contrôleurs aériens ont cessé de remplir leur mission faute d'être payés. Il y a beaucoup d'autres conséquences délétères, avec naturellement un impact global négatif sur l'économie américaine (l'excellent Laurent Pignot a résumé cela ici).

Et d'ailleurs aussi sur le suivi, puisque la plupart des statistiques sont indisponibles. Les indicateurs privés qui perdurent ne fournissent que quelques pièces au puzzle. Les membres de la banque centrale américaine sont forcés d'avancer dans le brouillard. C'est visible dans leurs dernières déclarations. Hier, trois d'entre eux ont remis sur le devant de la scène la crainte d'une reprise de l'inflation si les taux baissent trop, tout en soulignant qu'ils n'ont pas, actuellement, les données nécessaires pour avoir un avis suffisamment éclairé. Ces déclarations ont en partie contrebalancé l'une des rares statistiques disponibles, les données Challenger sur les suppressions de postes, qui ont montré une accélération des suppressions de postes aux Etats-Unis le mois dernier. Le marché veut toujours croire que la dégradation de l'emploi va prendre le pas sur les craintes inflationnistes le 10 décembre lors de la dernière décision de politique monétaire de la Fed en 2025 : le curseur de probabilité de baisse de taux est légèrement remonté à 67%, après être descendu à 62% la veille.

A défaut de grives, les investisseurs mangeront des merles aujourd'hui : comme le shutdown empêche la publication des données mensuelles sur l'emploi aux Etats-Unis, il faudra se rabattre sur la dernière livraison de résultats d'entreprises de la semaine. Airbnb, Expedia, Monster ou Block ont communiqué hier soir après la clôture de Wall Street. En Europe, ce sont Euronext, Arkema, Daimler Truck, Hensoldt et Amadeus qui s'y collent. Le rythme des annonces sera encore intense la semaine prochaine quoiqu'en léger déclin.

En Asie Pacifique, le sursaut de fin de semaine n'a pas eu lieu. Le Japon perd 1,2% et la Corée du Sud 1,8%. Ces deux marchés riches en valeurs technologiques subissent les mêmes dégagements que le Nasdaq. Hong Kong et la Chine continentale évoluent aussi dans le rouge. Le données d'import-export de la Chine en octobre ont déçu, même si les économistes mettent cela sur le compte d'un certain attentisme avant le compromis trouvé entre Trump et Xi fin octobre sur les échanges commerciaux entre les deux pays. En Australie, l'ASX a signé un plus bas d'un mois et demi après une seconde performance hebdomadaire négative. La tendance est peu marquée en Europe ce matin. Les indicateurs avancés américains laissent entrevoir une reprise à l'ouverture, mais ils ont encore le temps de fluctuer d'ici les premiers échanges de Wall Street.

Le CAC 40 prenait 0,3% à 7 985 points à l'ouverture. Le SMI se contentait de 0,05% à 12 305 points. A Bruxelles, le Bel 20 gagnait 0,3% à 4 941 points.

Les temps forts économiques du jour

Toujours pas de statistiques publiques aux Etats-Unis, où l'indice de confiance de l'Université du Michigan de novembre sera publié à 16h00. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

AP Moller : Arctic Securities passe de vendre à conserver avec un objectif de cours de 11900 DKK.

Air France-KLM : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 12 à 10 EUR.

ArcelorMittal : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 31 EUR à 38 EUR. JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 29,50 à 42 EUR.

ArgenX : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 885 à 870 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 730 à 805 EUR.

ASM International : Deutsche Bank reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 550 à 625 EUR. Rothschild & Co Redburn passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours de 610 EUR.

ASML Holding : Rothschild & Co Redburn passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 900 à 1200 EUR.

Barry Callebaut : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 1100 à 1200 CHF.

Brembo : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 8 EUR à 10 EUR.

Cellnex Telecom : New Street Research LLP passe d'alléger à neutre avec un objectif de cours relevé de 28,50 à 29 EUR.

DHL Group : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 42 à 42,80 EUR.

DiaSorin : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 109 à 71 EUR.

Engie : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 22,50 EUR à 24 EUR.

Hexagon : BNP Paribas passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 115 SEK à 130 SEK.

JCDecaux : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 19,50 à 19,30 EUR.

Legrand : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 145 à 140 EUR.

Nemetschek : Landesbank Baden-Württemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 121 à 122,50 EUR.

Optomed : Inderes passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 5 à 5,20 EUR.

Solutions 30 : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 1,20 à 1 EUR.

Stora Enso : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 10,80 EUR.

SUSS Microtec : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 36 à 40 EUR.

Teleperformance : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 120 à 105 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 133 à 128 EUR.

The Weir Group : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 2570 à 2900 GBX.

Virbac : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 395 à 409 EUR.

Zalando : AlphaValue/Baader Europe initie la couverture avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 33,50 EUR.

Zurich Insurance Group : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 644 à 614 CHF.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.