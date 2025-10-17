On avait la bulle IA et les relations tendues entre les Etats-Unis et la Chine sur les bras. Et voilà que resurgissent les tensions sur le marché du crédit, par le biais des banques régionales américaines. C'est encore un épiphénomène, mais ça a déplu du côté de Wall Street en fin de parcours hier.

Les marchés actions doivent composer depuis hier soir avec une nouvelle variable de volatilité : le regain de tension qui touche le maillon faible de la finance américaine, les banques régionales. En réalité, la variable n'est pas vraiment nouvelle. Depuis des années, la crainte de l'accident de crédit figure régulièrement sur le podium des pires cauchemars des investisseurs. Dans les sondages mensuels que Bank of America réalise auprès des gérants, c'est même devenu un classique des dernières publications en réponse à la question "qu'est-ce qui pourrait faire dérailler ce marché haussier ?". Evidemment, le maintien de taux élevés aux Etats-Unis n'aide pas : le prix de l'argent est resté plus haut que ne le prévoyaient les modèles économiques, ce qui signifie que ceux qui avaient emprunté en faisant le pari qu'ils pourraient refinancer des lignes de crédit dans des conditions plus favorables se retrouvent en tension.

Revenons un peu sur ce terme d'accident de crédit, qui est un peu nébuleux. Il recouvre aussi bien la montée des défauts de paiement des entreprises et/ou des ménages sur les prêts traditionnels que les scandales de montages financiers suivis de faillite de type Archegos. Mais aussi le shadow banking, ce marché parallèle du financement qui est tout à fait légal mais qui s'affranchit des garde-fous réglementaires. Ainsi que quelques autres compartiments plus ou moins exotiques. Une grosse patate risquée dont les contours et le contenu sont flous. La crainte ultime, c'est l'effet domino. Un événement en apparence anodin qui se transforme en quelque chose de beaucoup plus grave et incontrôlable.

Depuis quelques semaines, la presse financière et les salles de marché suivent de près les déboires de First Brands et de Tricolor, deux entreprises américaines exposées aux difficultés du secteur automobile. La première parce que c'est un équipementier et la seconde parce que c'est un spécialiste du crédit auto. Dans les deux cas, le marché a fait semblant de découvrir que ces entreprises étaient financées au moyen de montages douteux et/ou agressifs et gérées avec une rigueur comptable discutable (ou créative). Les déboires du duo ont été traités comme des événements isolés, mais non sans rapport.

Hier, deux banques régionales, la Zions Bancorp et la Western Alliance Bancorp ont perdu plus de 10% à Wall Street, après avoir révélé qu'elles avaient prêté de l'argent à des investisseurs douteux. Les financiers ont tôt fait de ranger ces événements avec les deux précédents dans la case "il y a quelque chose de pourri au royaume du crédit US".

D'où un regain de tension sur les indices, avec un S&P 500 qui a terminé en baisse de 0,6% et un indice des banques régionales US qui a plongé de 6%. Les investisseurs n'ont pas oublié que parmi les rares épisodes qui ont entraîné des fortes corrections sur la période récente, il y a la crise des banques régionales de mars 2023, qui avait abouti à la faillite de la Silicon Valley Bank et au sauvetage d'autres établissements par les grandes banques de Wall Street alliées à la Fed.

Avant même de savoir si c'est grave, il faut noter que cet épisode crédit intervient à l'heure où le marché bruisse de rumeurs de bulle IA et qu'il cherche des prétextes pour prendre quelques bénéfices. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait de l'impact et qu'il ait fait remonter l'indice de volatilité VIX sur les 25 points, un niveau inédit depuis l'épisode de forte tension des "droits de douane réciproques" d'avril dernier.

Dans le reste de l'actualité, Donald Trump a annoncé qu'il rencontrera Vladimir Poutine à Budapest dans deux semaines, ouvrant la voie à la spéculation sur les intentions de la Russie en Ukraine. Les deux dirigeants ont discuté hier pendant deux heures au téléphone. Le Président des Etats-Unis doit s'entretenir avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky demain à la Maison Blanche.

Au Japon, le gouverneur de la banque centrale a un peu douché les espoirs de politique monétaire plus accommodante en expliquant qu'une hausse de taux reste sur la table à court terme si la confiance économique venait à se renforcer.

Au sein des grandes classes d'actifs, plus rien n'arrête l'or, qui vole de records en records comme les autres métaux précieux. La relique barbare a gagné 10% en une semaine, 18% en un mois et 30% en trois mois. Elle passe pour être la réponse à tous les maux financiers du moment : tensions commerciales, inflation, géopolitique, risque crédit, marchés bullesques ou perte de confiance dans les autres actifs sans risque. Attention quand même, la hype spéculative n'est pas loin.

Le pétrole, en revanche, ne cesse de reculer. Le Brent descend en direction des 60 USD.

La séance sera dominée par les ultimes publications de résultats de la semaine, notamment ceux d'EssilorLuxottica et Continental en Europe, ainsi que quelques banques régionales US, justement.

En Asie Pacifique, la Corée du Sud et l'Inde parviennent à garder quelques gains en séance. Mais le Japon, la Chine Continentale et Taiwan perdent plus de 1%. Hong Kong recule de 1,8% et l'Australie de 0,8%. Les places européennes, qui ont poursuivi leur ascension hier, devraient prendre un petit coup de tatane à l'ouverture.

Le CAC 40 perd 1,1% dans les premiers échanges, à 8 099 points. Le SMI chute de 1,2% à 12 545 points et le Bel 20 de 1,3% à 4 944 points.

Les temps forts économiques du jour

La lecture finale de l'inflation européenne de septembre sera publiée à 11h00. Aucun indicateur majeur n'est prévu aujourd'hui aux Etats-Unis, les chiffres mensuels des permis de construire et ceux de la production industrielle étant repoussés pour cause de shutdown. Tout l'agenda ici.

Les principaux changements de recommandations

ABB : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 56 à 58 CHF.

Alcon : Rothschild & Co Redburn reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 86 à 76 CHF.

BP : Wells Fargo démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 37 USD.

: Wells Fargo démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 37 USD. Continental : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 63 à 65 EUR.

Ems-Chemie Holding : Berenberg maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 491 à 510 CHF.

Entra : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 137 NOK à 140 NOK.

EssilorLuxottica : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 302 à 320 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 305 EUR à 315 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 267 à 300 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 300 à 350 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 280 à 320 EUR. Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 302 à 316 EUR.

FDJ United : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 56,60 EUR à 56 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 27,80 à 26,50 EUR.

Galderma Group : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 165 à 182 CHF.

Gecina : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 115 à 110 EUR. Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 88,20 à 86,40 EUR.

Givaudan : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 3300 à 3400 CHF.

Lassila & Tikanoja : Inderes passe de accumuler à alléger avec un objectif de cours de 10,50 EUR.

Lvmh : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 530 à 560 EUR.

Michelin : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 37 à 31 EUR.

Nanobiotix : Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 10 EUR à 27 EUR.

Nestlé : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 81 à 86 CHF. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 77 à 81 CHF.

Pernod Ricard : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 83 à 82 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 110 EUR à 100 EUR.

Smith & Nephew : Baptista Research passe de acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 1570 GBX à 1450 GBX.

Safran : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 320 à 340 EUR.

Sanoma : Nordea Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 12,60 EUR.

Sartorius Stedim Biotech : Nephron Research LLC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 251 à 252 EUR.

Shell : Wells Fargo démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 76 USD.

Vat Group : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 314 à 347 CHF. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 300 à 305 CHF. Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 470 à 450 CHF.

Wise : Baptista Research passe de sousperformance à acheter avec un objectif de cours relevé de 990 GBX à 1240 GBX.

