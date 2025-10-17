Les marchés actions doivent composer depuis hier soir avec une nouvelle variable de volatilité : le regain de tension qui touche le maillon faible de la finance américaine, les banques régionales. En réalité, la variable n'est pas vraiment nouvelle. Depuis des années, la crainte de l'accident de crédit figure régulièrement sur le podium des pires cauchemars des investisseurs. Dans les sondages mensuels que Bank of America réalise auprès des gérants, c'est même devenu un classique des dernières publications en réponse à la question "qu'est-ce qui pourrait faire dérailler ce marché haussier ?". Evidemment, le maintien de taux élevés aux Etats-Unis n'aide pas : le prix de l'argent est resté plus haut que ne le prévoyaient les modèles économiques, ce qui signifie que ceux qui avaient emprunté en faisant le pari qu'ils pourraient refinancer des lignes de crédit dans des conditions plus favorables se retrouvent en tension.
Revenons un peu sur ce terme d'accident de crédit, qui est un peu nébuleux. Il recouvre aussi bien la montée des défauts de paiement des entreprises et/ou des ménages sur les prêts traditionnels que les scandales de montages financiers suivis de faillite de type Archegos. Mais aussi le shadow banking, ce marché parallèle du financement qui est tout à fait légal mais qui s'affranchit des garde-fous réglementaires. Ainsi que quelques autres compartiments plus ou moins exotiques. Une grosse patate risquée dont les contours et le contenu sont flous. La crainte ultime, c'est l'effet domino. Un événement en apparence anodin qui se transforme en quelque chose de beaucoup plus grave et incontrôlable.
Depuis quelques semaines, la presse financière et les salles de marché suivent de près les déboires de First Brands et de Tricolor, deux entreprises américaines exposées aux difficultés du secteur automobile. La première parce que c'est un équipementier et la seconde parce que c'est un spécialiste du crédit auto. Dans les deux cas, le marché a fait semblant de découvrir que ces entreprises étaient financées au moyen de montages douteux et/ou agressifs et gérées avec une rigueur comptable discutable (ou créative). Les déboires du duo ont été traités comme des événements isolés, mais non sans rapport.
Hier, deux banques régionales, la Zions Bancorp et la Western Alliance Bancorp ont perdu plus de 10% à Wall Street, après avoir révélé qu'elles avaient prêté de l'argent à des investisseurs douteux. Les financiers ont tôt fait de ranger ces événements avec les deux précédents dans la case "il y a quelque chose de pourri au royaume du crédit US".
D'où un regain de tension sur les indices, avec un S&P 500 qui a terminé en baisse de 0,6% et un indice des banques régionales US qui a plongé de 6%. Les investisseurs n'ont pas oublié que parmi les rares épisodes qui ont entraîné des fortes corrections sur la période récente, il y a la crise des banques régionales de mars 2023, qui avait abouti à la faillite de la Silicon Valley Bank et au sauvetage d'autres établissements par les grandes banques de Wall Street alliées à la Fed.
Avant même de savoir si c'est grave, il faut noter que cet épisode crédit intervient à l'heure où le marché bruisse de rumeurs de bulle IA et qu'il cherche des prétextes pour prendre quelques bénéfices. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait de l'impact et qu'il ait fait remonter l'indice de volatilité VIX sur les 25 points, un niveau inédit depuis l'épisode de forte tension des "droits de douane réciproques" d'avril dernier.
Dans le reste de l'actualité, Donald Trump a annoncé qu'il rencontrera Vladimir Poutine à Budapest dans deux semaines, ouvrant la voie à la spéculation sur les intentions de la Russie en Ukraine. Les deux dirigeants ont discuté hier pendant deux heures au téléphone. Le Président des Etats-Unis doit s'entretenir avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky demain à la Maison Blanche.
Au Japon, le gouverneur de la banque centrale a un peu douché les espoirs de politique monétaire plus accommodante en expliquant qu'une hausse de taux reste sur la table à court terme si la confiance économique venait à se renforcer.
Au sein des grandes classes d'actifs, plus rien n'arrête l'or, qui vole de records en records comme les autres métaux précieux. La relique barbare a gagné 10% en une semaine, 18% en un mois et 30% en trois mois. Elle passe pour être la réponse à tous les maux financiers du moment : tensions commerciales, inflation, géopolitique, risque crédit, marchés bullesques ou perte de confiance dans les autres actifs sans risque. Attention quand même, la hype spéculative n'est pas loin.
Le pétrole, en revanche, ne cesse de reculer. Le Brent descend en direction des 60 USD.
La séance sera dominée par les ultimes publications de résultats de la semaine, notamment ceux d'EssilorLuxottica et Continental en Europe, ainsi que quelques banques régionales US, justement.
En Asie Pacifique, la Corée du Sud et l'Inde parviennent à garder quelques gains en séance. Mais le Japon, la Chine Continentale et Taiwan perdent plus de 1%. Hong Kong recule de 1,8% et l'Australie de 0,8%. Les places européennes, qui ont poursuivi leur ascension hier, devraient prendre un petit coup de tatane à l'ouverture.
Le CAC 40 perd 1,1% dans les premiers échanges, à 8 099 points. Le SMI chute de 1,2% à 12 545 points et le Bel 20 de 1,3% à 4 944 points.
Les temps forts économiques du jour
La lecture finale de l'inflation européenne de septembre sera publiée à 11h00. Aucun indicateur majeur n'est prévu aujourd'hui aux Etats-Unis, les chiffres mensuels des permis de construire et ceux de la production industrielle étant repoussés pour cause de shutdown. Tout l'agenda ici.
Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :
- Euro : 1,1710 USD
- Once d'or : 4359 USD
- Brent : 60,90 USD
- Spread Bund / OAT : 77 points (-0,9%)
- VIX : 25,3 (+4,7%)
- 10 ans US : 3,95%
- Bitcoin : 109 129 USD
Les principaux changements de recommandations
- ABB : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 56 à 58 CHF.
- Alcon : Rothschild & Co Redburn reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 86 à 76 CHF.
- BP : Wells Fargo démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 37 USD.
- Continental : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 63 à 65 EUR.
- Ems-Chemie Holding : Berenberg maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 491 à 510 CHF.
- Entra : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 137 NOK à 140 NOK.
- EssilorLuxottica : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 302 à 320 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 305 EUR à 315 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 267 à 300 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 300 à 350 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 280 à 320 EUR. Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 302 à 316 EUR.
- FDJ United : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 56,60 EUR à 56 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 27,80 à 26,50 EUR.
- Galderma Group : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 165 à 182 CHF.
- Gecina : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 115 à 110 EUR. Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 88,20 à 86,40 EUR.
- Givaudan : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 3300 à 3400 CHF.
- Lassila & Tikanoja : Inderes passe de accumuler à alléger avec un objectif de cours de 10,50 EUR.
- Lvmh : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 530 à 560 EUR.
- Michelin : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 37 à 31 EUR.
- Nanobiotix : Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 10 EUR à 27 EUR.
- Nestlé : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 81 à 86 CHF. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 77 à 81 CHF.
- Pernod Ricard : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 83 à 82 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 110 EUR à 100 EUR.
- Smith & Nephew : Baptista Research passe de acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 1570 GBX à 1450 GBX.
- Safran : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 320 à 340 EUR.
- Sanoma : Nordea Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 12,60 EUR.
- Sartorius Stedim Biotech : Nephron Research LLC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 251 à 252 EUR.
- Shell : Wells Fargo démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 76 USD.
- Vat Group : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 314 à 347 CHF. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 300 à 305 CHF. Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 470 à 450 CHF.
- Wise : Baptista Research passe de sousperformance à acheter avec un objectif de cours relevé de 990 GBX à 1240 GBX.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- EssilorLuxottica dépasse les attentes au T3. L'action flambait de 12% sur l'OTC US hier soir.
- Capgemini a finalisé l'acquisition de WNS.
- Airbus a reçu le feu vert pour le rachat des actifs de Spirit Aero.
- Chez Hermès, Véronique Nichanian, directrice artistique, quitte la marque après 37 ans de présence.
- AXA nomme Mathieu Godart à la direction générale France.
- Virbac relève son objectif annuel.
- Aéroports de Paris publie un trafic en légère hausse en septembre.
- JCDecaux remporte le contrat national des enseignes de presse.
- La justice a requis quatre ans de prison, dont un ferme, contre l'ancien patron de Casino, Jean-Charles Naouri.
- Stif signe un contrat important avec CATL.
- Amoéba peut commercialiser ses produits de biocontrôle aux USA.
- Voltalia s'allie à l'IFC pour verdir l'énergie minière en Afrique.
- AB Science communique sur des données de phase I avec son candidat AB8939.
- Les principales publications du jour : Mercialys, Lagardère, Stef, Prodware, Damartex, SRP Groupe, UV Germi, NFL Biosciences, Poxel… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Les principales publications du jour :
- AB Volvo annonce une baisse du revenu attribuable et des ventes nettes au troisième trimestre.
- Pearson enregistre une croissance de son chiffre d'affaires sous-jacent au troisième trimestre.
- Continental devrait réaliser un T3 un peu meilleur que prévu.
- Louis Hachette en croissance au T3.
- Comet affiche un chiffre d'affaires net en baisse au troisième trimestre et revoit ses perspectives.
- L'OPA hostile de BBVA sur Banco de Sabadell est un échec.
- Prosus conclut l'offre publique d'achat de Just Eat Takeaway.
- Novo Nordisk et Eli Lilly chahutés après les appels de Trump a un prix beaucoup plus faible pour les médicaments amaigrissants.
- Cellnex France signe un accord de 391 millions d'euros pour la vente de toutes les actions de Towerlink France.
- Indra signe deux contrats avec l'Agence spatiale européenne.
- Schindler cède ses activités sud-coréennes à Otis.
- Asos déclare qu'Asos Allemagne a entamé des discussions et des procédures juridiques avec les autorités douanières allemandes.
- Merck KGaA signe un accord avec le gouvernement américain pour élargir l'accès aux traitements de FIV.
- Smiths Group vend son activité de connectivité Smiths Interconnect pour 1,3 milliard de livres sterling.
- Banco BPM lance une obligation verte de 500 MEUR.
- IMCD rachète le distributeur sud-coréen d'ingrédients cosmétiques Dong Yang FT.
- Hexagon Composites achève l'acquisition de SES Composites.
- Les principales publications du jour : Pearson, Comet, Warehouses de Pauw, Tomra, AB Volvo, Yara…
D'Amérique du Nord
- Actions qui montent hors séance après leurs trimestriels : CSX Corporation (+2%)…
- Actions qui baissent hors séance après leurs trimestriels : Interactive Brokers (-3%)…
- Meta serait proche d'un accord de financement de 30 MdsUSD pour un centre de données géant en Louisiane, selon Bloomberg.
- Apple devrait lancer une version à écran tactile de son Mac, selon Bloomberg.
- Les robots Waymo vont livrer des repas DoorDash.
- Les principales publications du jour : Huntington Bancshares, Regions Financial, Fifth Third Bancorp, American Express, Schlumberger, State Street, Ally Financial…
D'Asie et d'ailleurs
- TSMC recule légèrement après ses très bons résultats, signe que le marché fait une pause dans sa puce-mania.
- BYD va rappeler 115 000 véhicules pour des soucis de batteries.
- Les bénéfices d'Infosys en hausse au T2 fiscal.
- Nintendo prévoit de produire 25 millions de Switch 2 d'ici mars 2026.
- Les principales publications du jour : Reliance Industries, JSW Steel, Hindustan Zinc, Ambuja Cements, Zangge Mining, Tata Consumer Products…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Niche fiscale : le pacte Dutreil est cinq fois plus coûteux que prévu (Les Echos).
- Comment ByteDance a créé le chatbot IA le plus populaire de Chine (Wired, en anglais).
- La réalité politique française n’est pas si exceptionnelle (Le Grand Continent).
- Les startups le plus importantes pour l'Europe sont ukrainiennes (Bloomberg, en anglais).
- Révélations sur le "Group 78", une unité secrète américaine chargée de la lutte contre les cybercriminels (Le Monde).
- La "Forever-35 face" ou le lifting du lifting (L'ADN).
- La nouvelle guerre américaine, au sens propre, contre la drogue (The Economist, en anglais).
- Les grandes entreprises technologiques misent sur une tactique controversée d'élimination du carbone (MIT Technology Review, en anglais).