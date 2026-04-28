Les marchés occidentaux ont fait du surplace hier, en attendant l'arrivée des importantes échéances de la semaine, aussi bien en matière de politique monétaire que de résultats d'entreprises. La Banque du Japon a ouvert le bal cette nuit.

En avril, Wall Street a remis l'église au milieu du village, comme dirait ma mamie (et mon patron), en reprenant le leadership boursier 2026. Une seule statistique suffit à montrer le chemin parcouru récemment : 16 hausses en 19 séances pour le Nasdaq 100. La meilleure vie de l'Europe date de la fin du mois de février dernier. Depuis, c'est nettement moins bien. 7 hausses seulement en 19 séances pour le STOXX Europe 600. La fusée du marché américain, c'est l'intelligence artificielle : les valeurs liées de près ou de loin au secteur ont rebondi de plus de 20% depuis le début du mois. Mais il serait faux d'affirmer que ce sont les seules bénéficiaires du redressement. Neuf des dix grands secteurs ont gagné du terrain. L'exception est l'énergie, qui a consolidé ses copieux gains du début de l'année. Mais vu le niveau du pétrole actuellement, on ne se fait pas trop de souci pour les entreprises du secteur.

Car c'est le paradoxe du printemps : la crise a l'air de s'enliser au Moyen-Orient et les tensions se multiplient sur certaines matières premières, mais les investisseurs renforcent leur exposition à l'IA, perçue comme un havre de prospérité à long terme. J'ai d'ailleurs un peu travesti la réalité dans le paragraphe précédent : Wall Street a repris son leadership sur l'Europe, mais pas sur les pays d'Asie qui sont perçus comme des bénéficiaires du cycle d'investissement dans les capacités de calcul : +20% pour le Japon, +41% pour Taiwan et +57% pour la Corée du Sud depuis le 1er janvier. Contre +8% au Nasdaq 100 et +2,8% au STOXX Europe 600.

Le début de la dernière semaine d'avril a été marqué hier par l'attentisme. Il faut dire qu'une palanquée de résultats d'entreprises se profile entre aujourd'hui et jeudi, dont toutes les stars de la cote technologique américaine, moins Nvidia dont l'exercice est décalé. On aura aussi droit à des entreprises plus traditionnelles, c’est-à-dire celles qui sont en général obligées de parler de l'impact de la hausse du prix de l'énergie sur leurs produits et leurs services. Les hyperscalers, eux, n'ont jamais besoin d'en parler, en tout cas pas pour le moment.

En parlant de prix, le marché a eu droit à une piqûre de rappel inflationniste cette nuit, via la Banque du Japon. Il n'y a pas eu de surprise sur les taux nippons, qui ont été maintenus à 0,75%. En revanche, les débats ont été bien plus vifs que prévu, puisque six banquiers centraux ont voté pour le statu quo alors que trois ont réclamé une hausse de taux. Des dissensions qui s'expliquent par une nette révision à la hausse des projections d'inflation pour 2026, qui passent de 1,9% à 2,8%. Les économistes ont qualifié la décision de politique monétaire de "statu quo offensif", ce qui a eu pour effet de faire grimper les paris sur un resserrement monétaire lors de la prochaine réunion (et de faire reculer le yen). Pour le reste du monde, c'est une illustration concrète des conséquences de la fermeture du détroit d'Ormuz, même si le Japon est très lourdement exposé au pétrole du Moyen-Orient.

Dans le reste de l'actualité, le pétrole évolue à 109 USD le baril de Brent pour l'échéance de juin. Le roi Charles et la reine Camilla d'Angleterre sont arrivés à Washington hier pour un voyage de quatre jours, en pleine crise de confiance entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Charles doit prononcer un discours au Congrès ce mardi. Le couple royal a été reçu hier par le couple Trump à la Maison Blanche. Concernant la crise au Moyen-Orient, les avancées visibles sont rares, mais les Etats-Unis ont déclaré qu'ils discutent actuellement de la dernière proposition de l'Iran (que Donald Trump n'aimerait pas beaucoup, au dernières nouvelles). En attendant, le trafic est toujours réduit à la portion congrue dans le détroit d'Ormuz et Vladimir Poutine a accueilli le ministre iranien des Affaires étrangères à Moscou en assurant le pays d'une poursuite de leur relation stratégique.

En Asie Pacifique, le Japon perd -1% après la décision de la BOJ. Hong Kong lâche -0,9% et l'Australie -0,6%, mais la Corée du Sud reste en forme, sur une hausse de 0,4%.

Le CAC 40 perd 0,1% à 8 132 points à l'ouverture. Le SMI est stable à 13 165 points. Le Bel 20 abandonne 0,2% à 5 345 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

05h00 : Décision sur le taux d'intérêt de la BoJ (Japon)

15h00 : Indice S&P/Case-Shiller du prix des logements (annuel) (Etats-Unis)

16h00 : Indice de confiance des consommateurs du Conference Board (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Avolta : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 63 CHF à 48 CHF.

Barry Callebaut : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 1487 CHF à 1268 CHF.

BNP Paribas : Intesa Sanpaolo maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 107 EUR à 111 EUR.

Bureau Veritas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 38,50 EUR à 35,50 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 35 EUR à 33 EUR.

Bytes Technology Group : BNP Paribas démarre le suivi à sousperformance avec un objectif de cours de 256 GBX.

Computacenter : BNP Paribas démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 4500 GBX.

Danone : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 18,80 USD à 18,10 USD.

Dassault Systèmes : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger et relève l'objectif de cours de 17,60 EUR à 19,60 EUR.

Deutsche Börse : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 255 à 300 EUR.

Emeis : TP ICAP Midcap démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 17 EUR.

Engie : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 26 EUR à 30 EUR.

Exosens : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 69 EUR à 72 EUR.

Experian : Hedgeye Risk Management passe de liste de surveillance à vendre à découvert.

FDJ United : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 29,50 EUR à 26 EUR.

Forvia (Ex-Faurecia) : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 13 EUR à 12 EUR.

Glencore : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 570 GBX à 610 GBX.

Hammerson : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 350 GBX à 400 GBX.

ING Groep : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 28 EUR.

Safran : Oxcap Analytics passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 350 EUR à 300 EUR.

Saint-Gobain : RBC Capital passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 95 EUR.

Sanofi : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 110 EUR à 107 EUR. Landesbank Baden-Wuerttemberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 100 EUR à 95 EUR.

Shell : Gerdes Energy Research LLC passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 108 USD à 109 USD. Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 2971 GBX à 3589 GBX.

Siemens : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 240 EUR à 300 EUR.

Sodexo : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 45 EUR à 40 EUR.

SSP Group : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 245 GBX à 180 GBX.

Stellantis : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 7 EUR à 6,50 EUR.

Technip Energies : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 32,20 EUR à 32,60 EUR.

Teleperformance : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 112 EUR à 53 EUR.

Totalenergies : Morgan Stanley maintient surpondérer et relève l'objectif de cours de 67,80 EUR à 88,30 EUR.

Vinci : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec l'objectif de cours réduit de 148 EUR à 145 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Nissan en vive hausse après avoir relevé ses prévisions de résultats.

Samsung SDI réduit sa perte au premier trimestre, le titre en vive hausse.

BYD sous la surveillance de l'UE suite à des allégations de violations du droit du travail dans son usine en Hongrie, selon CNBC.

Petrobras acquiert une participation dans le périmètre du champ pétrolifère d'Argonauta pour 290 millions de dollars.

Le fonds activiste Elliott détient 5% de Nippon Express.

Les principales publications du jour : CNOOC, Seagate, Shin-Etsu Chemical, Mitsubishi Electric, Vale…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.