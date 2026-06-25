La fin du conflit au Moyen-Orient permet d'écarter les pires scénarios inflationnistes. Mais pas le débat sur les hausses de taux.

En mai, le PCE a progressé de 0.4% sur un mois, et de 4.1% sur un an. Une statistique bien accueillie par le marché, car légèrement en dessous des attentes.

Les chiffres du jour s’inscrivent dans la tendance des derniers mois. L’inflation remonte mais les chiffres publiés ressortent en dessous des prévisions des économistes.

Surtout, l’accord entre les Etats-Unis et l’Iran permet d’écarter les pires scénarios inflationnistes. En effet, les prix du pétrole ont chuté sur un mois, pour revenir à leur niveau d’avant-guerre.

Malgré tout, l’inflation a dépassé les 4% pour la première fois depuis trois ans. Une inflation qui est au-dessus de la cible de la Fed depuis 5 ans.

Source : Trading economics

La résolution du conflit au Moyen-Orient ne suffit donc pas à écarter le sujet de l’inflation et à entrevoir des baisses de taux (ce que le marché espérait en début d’année).

L’économie américaine est très solide, ce qui contribue à entretenir l’inflation. Et s’il y avait des craintes de ralentissement l’an dernier, les données du premier semestre montrent plutôt une réaccélération de l’économie américaine.

Pour la Fed, le débat porte donc désormais sur les hausses de taux. D’autant que le nouveau président, Kevin Warsh, a tenu un discours assez ferme pour sa première conférence de presse.

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