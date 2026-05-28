Dans ces conditions, à la mi-séance le CAC 40 cède 0,29%, à 8 184 points, le DAX 40 à Francfort recule de 0,15%, à Londres, le FTSE 100 abandonne 0,59%, et l'Euro Stoxx 50 s'affiche en baisse de 0,13%.

La colombe de la paix a une nouvelle fois pris un peu de plomb dans l'aile alors que selon le ministère des Affaires étrangères iranien Washington a de nouveau violé le cessez-le-feu après des frappes sur une ville côtière. En représailles, Téhéran a visé une base américaine.

Dans l'esprit des investisseurs, cette poursuite des hostilités, à un moindre niveau toutefois qu'avant le cessez-le-feu du 7 avril dernier, retarde les négociations et l'approbation d'un accord de paix entre les deux parties.

Par conséquent, les cours du pétrole repartent à la hausse, mais restent largement sous les 100 dollars le baril. A New York, le WTI avance de 0,38%, à 90,50 dollars, à Londres, le Brent de la mer du Nord s'apprécie de 1,37%, à 94,14 dollars.

Sur le marché des devises, l'euro est stable face au billet vert, et se négocie à 1,1615 dollar.

Des statistiques d'importance cet après-midi

Les investisseurs auront les yeux tournés vers les Etats-Unis où une avalanche d'indicateurs macro-économiques est programmée. Parmi les plus importants il y aura l'indice des prix à la consommation des ménages d'avril, une nouvelle estimation du PIB du premier trimestre, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage, ou encore les ventes de logements neufs d'avril.

Les valeurs qui bougent

A Paris, Soitec flambe de 19,13%, portant sa hausse depuis le début de l'année à 693%. Le groupe a pourtant dévoilé une perte annuelle sur l'exercice 2025-2026, la première en dix ans. Les investisseurs apprécient surtout les perspectives encourageantes pour le producteur de matériaux semi-conducteurs.

Dans le sillage de Soitec, plusieurs valeurs du même secteur en profitent, à l'image de STMicroelectronics qui gagne 2,50%.

Dans le vert également, L'Oréal grimpe de 0,97%, soutenu par Berenberg qui est passé de neutre à acheter, en relevant l'objectif de cours de 374 à 435 euros.

En revanche, les autres valeurs du secteur du luxe sont dans le rouge, pénalisées par leur exposition au Moyen-Orient. LVMH perd par exemple 1,81%.
En Europe, Bayer cède 2,52% alors que des procureurs veulent interdire le glyphosate au Brésil.