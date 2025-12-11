ETI familiale créée en 1972 et cotée depuis 1998, Dekuple fédère des entreprises de communication et de marketing digital. Plutôt discrète en Bourse, cette ETI familiale inscrit sa stratégie dans le temps long dans un secteur où les bouleversements sont rapides. Le succès de son plan Ambition 2025 conforte la direction dans l'accélération de son pivot vers le data marketing, avec la technologie et l'international comme piliers du plan 2030. Entretien.

Bertrand Laurioz, le plan Ambition 2030 n’est-il qu’un simple prolongement du précédent, Ambition 2025 ?

"Il s’agit en effet d’une continuité : notre stratégie reste la même, car nous pensons que c’est la bonne ! Chez Dekuple, ETI familiale, nous nous inscrivons dans la durée, dans l’intérêt de nos actionnaires de long terme et de toutes les parties prenantes de l’entreprise. Dans un monde où les crises se succèdent et où la technologie révolutionne le marketing, la transformation du Groupe menée au cours de ces cinq dernières années (pivot digital, européanisation, rebranding, intégration d’acteurs clés, structuration des offres) constitue un socle robuste pour amplifier notre modèle intégrant data, technologie et créativité, et accélérer l’expansion internationale."

Vous avez, contrairement à votre habitude, communiqué un certain nombre d’indicateurs financiers cible. Pourquoi ?

"Dans un avenir qui reste très incertain, il était important de donner de la visibilité à toutes les parties prenantes, de se donner une ambition commune. Tout d’abord, notre marché est en croissance. Le premier semestre difficile que nous avons connu, notamment en France et en Allemagne, pour des raisons avant tout géopolitiques, ne doit pas occulter la croissance de 7 à 8% attendue sur le marché du marketing digital dans les dix prochaines années. Les prestations à base d’IA, sur lesquelles nous sommes très bien placés, devraient quant à elles décupler. Ainsi, en équilibrant croissance organique et acquisitions ciblées, nous visons plus de 400 M€ de CA dont 85 % issus du digital, 320 M€ de revenu net (+12%/an), 30 % des revenus à l’international, assortis d’une marge d’EBITDA retraité de 13% à 15 %. La croissance des résultats devrait donc être supérieure dans le cadre de ce nouveau plan, et ce malgré la baisse progressive de notre activité historique, l’abonnement presse à durée libre, même si nous continuerons de lui consacrer des moyens importants afin de limiter son déclin."

Quels moyens avez-vous prévu de mobiliser pour atteindre ces objectifs ambitieux ?

"La taille critique atteinte par le Groupe permettra d’activer pleinement ce qui fait la force d’un modèle intégré : des synergies commerciales qui s’intensifient, des coûts mieux mutualisés, des expertises qui convergent et des offres qui se diffusent désormais à l’échelle européenne. Nous allons investir sur la durée du plan 150 M€, dont 50 M€ dans des actifs technologiques propriétaires mis à disposition par notre Dekuple Platform pour un pilotage scalable et mesurable. Il s’agit de devenir la plateforme de référence en Europe en performance marketing, avec 80 % d’adoption par les clients du Groupe et une part croissante de revenus récurrents. Sans pour autant évoluer vers l’édition de logiciels : nous resterons une société de services, fédératrice de projets entrepreneuriaux intensifs en capital humain mais fortement génératrice de trésorerie avec plus de 110 M€ de flux de trésorerie générés sur 2025-2030. Partant d’un levier d’endettement de 0.5x l’EBITDA, la solidité de notre structure financière a été pleinement reconnue par un pool de banques françaises de premier plan auprès desquelles nous avons sécurisé 70 M€ de lignes de crédit confirmées et 40 M€ additionnels non confirmées. Ce financement nous permettra à la fois de financer notre plan Ambition 2030 et de maintenir une politique de distribution de dividende active. Par ailleurs, un plan d’incentive sera prochainement adopté, à l’attention non seulement du top management, mais également des cadres dirigeants, avec à la clé une rémunération en actions gratuites indexée sur l’atteinte des objectifs financiers et extra-financiers du plan."

Les expertises du Groupe Dékuple (source : société)

Vous annoncez consacrer 100 M€ aux acquisitions et 70M€ de lignes de crédit confirmées. Envisagez-vous rapidement une acquisition d’envergure ?

"Notre stratégie d’acquisition restera régulière et protéiforme, visant des petites ou moyennes entreprises, prioritairement à l’international, ouprésentant des expertises spécifiques comme ce fut le cas avec Brainsonic ou Reech (marketing d’influence), ou apportant des briques technologiques différenciantes. Toujours avec notre modèle multi-entrepreneurial qui consiste à prendre le contrôle puis à racheter, au fil des années, les minoritaires. Plus d’un tiers de l’enveloppe d’acquisition sera précisément consacré au rachat d’actionnaires minoritaires de nos filiales. A l’international, nous souhaitons nous implanter dans bien davantage de pays que les 8 sur lesquels nous sommes présents. Des marchés majeurs comme l’Italie, la Pologne et le Royaume-Uni nous paraissent incontournables d’ici 2030."

Un mot sur la conjoncture : le T3 semblait plus encourageant. Converteo, la locomotive du Groupe ces dernières années, est-elle de nouveau en croissance ?

"Après un premier semestre marqué par une grande prudence des annonceurs, les signaux positifs se sont multipliés depuis l’été. Converteo connait en effet une nette reprise (+12% au T3) après un premier semestre en décroissance - une rupture après plusieurs années de croissance annuelle autour de 20%. La dynamique de cette filiale, actuellement tirée par le déploiement massif de l’IA agentique chez nos clients, se traduit actuellement par une cinquantaine de recrutements en cours, à comparer à un effectif actuel d’un peu plus de 400 personnes."

Un premier semestre en croissance grâce aux acquisitions

L’auteur de cet article est actionnaire de la société à titre personnel