Veolia dévoile un projet majeur de chauffage urbain à Poznan, en Pologne, projet portant sur une centrale de cogénération multi-énergies qui fournit 60% de la chaleur à 560 000 habitants, et permettra d'éliminer plus de 300 000 tonnes de charbon par an.

"Grâce à une technologie innovante, cette centrale a augmenté son rendement à 92% et fait progresser considérablement la décarbonation, réduisant les émissions de CO? de 25%", explique le groupe de services aux collectivités.

Cette initiative historique ouvre la voie à la mise en place d'un réseau de chauffage urbain entièrement sans charbon d'ici 2030, utilisant du biométhane, de l'hydrogène et d'autres sources d'énergie locales.

"Il s'agit du plus grand changement dans l'histoire du chauffage urbain à Poznan améliorant la qualité de l'air, renforçant la sécurité énergétique et garantissant un approvisionnement stable en chaleur pour les habitants de la ville", ajoute Veolia.