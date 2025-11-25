Veolia dévoile un projet majeur de chauffage urbain à Poznan, en Pologne, projet portant sur une centrale de cogénération multi-énergies qui fournit 60% de la chaleur à 560 000 habitants, et permettra d'éliminer plus de 300 000 tonnes de charbon par an.
"Grâce à une technologie innovante, cette centrale a augmenté son rendement à 92% et fait progresser considérablement la décarbonation, réduisant les émissions de CO? de 25%", explique le groupe de services aux collectivités.
Cette initiative historique ouvre la voie à la mise en place d'un réseau de chauffage urbain entièrement sans charbon d'ici 2030, utilisant du biométhane, de l'hydrogène et d'autres sources d'énergie locales.
"Il s'agit du plus grand changement dans l'histoire du chauffage urbain à Poznan améliorant la qualité de l'air, renforçant la sécurité énergétique et garantissant un approvisionnement stable en chaleur pour les habitants de la ville", ajoute Veolia.
Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services liés à l'eau (40,4% ; n° 1 mondial) : gestion des ressources en eau, distribution et acheminement d'eau potable, collecte, traitement et valorisation des eaux usées, prestations d'ingénierie, de conception et de construction d'installations de traitement des eaux, gestion de la relation client, etc. ;
- prestations de services de gestion des déchets (35% ; n° 1 mondial) : collecte, traitement et recyclage des déchets liquides, solides, banals et dangereux, traitement et valorisation des déchets par compostage, valorisation énergétique des déchets, etc. Veolia Environnement propose également services de propreté urbaine (entretien et nettoyage d'espaces publics, prestations de services mécanisés de nettoiement des rues et de traitement de façades), d'entretien et de maintenance de sites industriels, et de démantèlement d'installations industrielles et d'équipements en fin de vie ;
- prestations de services énergétiques (24,6% ; n° 1 européen) : gestion déléguée de réseaux de chauffage et de climatisation urbains, gestion de services thermiques, multi-techniques (exploitation de systèmes thermiques, conception, réalisation et maintenance d'installations, etc.) et industriels (analyse des processus industriels, exploitation, entretien et maintenance d'équipements de production), gestion globale de bâtiments et d'éclairage public.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,7%), Etats-Unis (10,9%), Pologne (6,8%), Royaume-Uni (6,8%), Allemagne (6,8%), Espagne (6,3%), Australie (4,7%), République Tchèque (4,7%), Maroc (2,8%), Italie (2,6%), Belgique (2,4%), Chine (2,2%), Hongrie (1,8%), Chili (1,8%), Hong Kong (1,4%), Japon (1,3%), Slovaquie (1,2%) et autres (15,8%).
