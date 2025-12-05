A l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron en Chine, Veolia annonce avoir signé un accord de partenariat avec Science City Guangzhou Investment Group Co, pour codévelopper un projet de décarbonation innovant.
Ce projet a pour objet la capture et la valorisation des gaz de fumée industriels de la Zone de Développement de Guangzhou, un des principaux pôles industriels de Chine, grâce à un modèle intégré de "contrôle de la pollution - récupération d'énergie".
La collaboration se concentre sur une technologie innovante de capture et d'utilisation des gaz de combustion industriels qui transforme la chaleur résiduelle en vapeur et en électricité, faisant ainsi de la décarbonation industrielle une activité génératrice de valeur.
"Une fois achevé, le projet permettra une réduction de 200 000 tonnes de carbone par an tout en générant de nouvelles sources d'énergie pour les entreprises locales", précise le groupe français de services aux collectivités.
Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services liés à l'eau (40,4% ; n° 1 mondial) : gestion des ressources en eau, distribution et acheminement d'eau potable, collecte, traitement et valorisation des eaux usées, prestations d'ingénierie, de conception et de construction d'installations de traitement des eaux, gestion de la relation client, etc. ;
- prestations de services de gestion des déchets (35% ; n° 1 mondial) : collecte, traitement et recyclage des déchets liquides, solides, banals et dangereux, traitement et valorisation des déchets par compostage, valorisation énergétique des déchets, etc. Veolia Environnement propose également services de propreté urbaine (entretien et nettoyage d'espaces publics, prestations de services mécanisés de nettoiement des rues et de traitement de façades), d'entretien et de maintenance de sites industriels, et de démantèlement d'installations industrielles et d'équipements en fin de vie ;
- prestations de services énergétiques (24,6% ; n° 1 européen) : gestion déléguée de réseaux de chauffage et de climatisation urbains, gestion de services thermiques, multi-techniques (exploitation de systèmes thermiques, conception, réalisation et maintenance d'installations, etc.) et industriels (analyse des processus industriels, exploitation, entretien et maintenance d'équipements de production), gestion globale de bâtiments et d'éclairage public.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,7%), Etats-Unis (10,9%), Pologne (6,8%), Royaume-Uni (6,8%), Allemagne (6,8%), Espagne (6,3%), Australie (4,7%), République Tchèque (4,7%), Maroc (2,8%), Italie (2,6%), Belgique (2,4%), Chine (2,2%), Hongrie (1,8%), Chili (1,8%), Hong Kong (1,4%), Japon (1,3%), Slovaquie (1,2%) et autres (15,8%).
