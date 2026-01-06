Un réaménagement du calendrier étudié pour le projet GSI (Nexans)

Nexans indique travailler en étroite collaboration avec son client au sujet du projet Great Sea Interconnector (GSI), "afin d'examiner les différentes options en vue de l'élaboration d'un calendrier d'exécution ajusté".

Si ces ajustements affectent la date de livraison, ils n'ont pas d'impact sur la guidance 2028 de Nexans, "grâce à la solidité du carnet de commandes et à la mise en oeuvre proactive d'actions visant à compenser tout impact potentiel dès 2026".



Le fabricant de câbles affirme exécuter le projet GSI "conformément à ses obligations contractuelles et en ligne avec les étapes définies depuis 2023", et rester "pleinement engagé dans l'exécution de ce projet aux côtés de son client".



Indépendamment du projet GSI, Nexans reste "très confiant dans les perspectives de croissance à long terme de son activité PWR-Transmission, portée par des tendances structurelles fortes et un carnet de commandes solide et diversifié".



