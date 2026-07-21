Un relèvement chez AlphaValue fait grimper Besi

BE Semiconductor Industries (Besi) gagne 3,1% à 230,4 EUR à Amsterdam, profitant d'un relèvement de recommandation chez AlphaValue/Baader Europe, de "vendre" à "alléger", assorti d'un objectif de cours de 220 EUR.

Le bureau d'études explique avoir légèrement augmenté ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour les exercices 2026, 2027 et 2028 de cet équipementier de l'industrie des semi-conducteurs, compte tenu des niveaux d'investissement actuels dans ce secteur.



Autre élément favorable pour le groupe néerlandais, AlphaValue/Baader Europe indique tabler sur une pénurie persistante de capacités de production dans l'advanced packaging (conditionnement avancé) chez les grands fabricants de semi-conducteurs.



"Nous avons également porté notre multiple valeur d'entreprise/chiffre d'affaires (EV/Sales) de 11 à 12, les niveaux actuels de croissance et de rentabilité justifiant une valorisation plus élevée", indique en outre l'analyste, qui relève en conséquence sa valorisation fondée sur l'ANR.



De son côté, ING réitère sa recommandation "achat" sur Besi, avec, là aussi, un objectif de cours de 220 EUR, à l'approche de la publication par le groupe de ses résultats du 2e trimestre 2026, prévue le 23 juillet. Selon la banque, l'attention devrait principalement se porter sur les prises de commandes et les prévisions pour le 3e trimestre 2026.



"Bien que nos estimations soient globalement conformes au consensus, nous entrevoyons un potentiel de hausse concernant les commandes, soutenu par le dynamisme continu du segment des centres de données au sein du portefeuille traditionnel, notamment dans les domaines du packaging 2,5D et de la photonique", affirme ING.



"Par ailleurs, l'Hybrid Bonding demeure un moteur de croissance structurel clé, porté par l'expansion en cours des capacités de packaging avancé et de la technologie SoIC chez TSMC, lesquelles dépendent structurellement de ce procédé", ajoute l'établissement néerlandais.