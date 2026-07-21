BE Semiconductor Industries (Besi) gagne 3,1% à 230,4 EUR à Amsterdam, profitant d'un relèvement de recommandation chez AlphaValue/Baader Europe, de "vendre" à "alléger", assorti d'un objectif de cours de 220 EUR.
Le bureau d'études explique avoir légèrement augmenté ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour les exercices 2026, 2027 et 2028 de cet équipementier de l'industrie des semi-conducteurs, compte tenu des niveaux d'investissement actuels dans ce secteur.
Autre élément favorable pour le groupe néerlandais, AlphaValue/Baader Europe indique tabler sur une pénurie persistante de capacités de production dans l'advanced packaging (conditionnement avancé) chez les grands fabricants de semi-conducteurs.
"Nous avons également porté notre multiple valeur d'entreprise/chiffre d'affaires (EV/Sales) de 11 à 12, les niveaux actuels de croissance et de rentabilité justifiant une valorisation plus élevée", indique en outre l'analyste, qui relève en conséquence sa valorisation fondée sur l'ANR.
De son côté, ING réitère sa recommandation "achat" sur Besi, avec, là aussi, un objectif de cours de 220 EUR, à l'approche de la publication par le groupe de ses résultats du 2e trimestre 2026, prévue le 23 juillet. Selon la banque, l'attention devrait principalement se porter sur les prises de commandes et les prévisions pour le 3e trimestre 2026.
"Bien que nos estimations soient globalement conformes au consensus, nous entrevoyons un potentiel de hausse concernant les commandes, soutenu par le dynamisme continu du segment des centres de données au sein du portefeuille traditionnel, notamment dans les domaines du packaging 2,5D et de la photonique", affirme ING.
"Par ailleurs, l'Hybrid Bonding demeure un moteur de croissance structurel clé, porté par l'expansion en cours des capacités de packaging avancé et de la technologie SoIC chez TSMC, lesquelles dépendent structurellement de ce procédé", ajoute l'établissement néerlandais.
BE Semiconductor Industries N.V. (Besi) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements d'assemblage de semi-conducteurs destinés aux industries internationales de semi-conducteurs et d'électronique. Le groupe développe des équipements et des procédés d'assemblage dernière technologie destinés à des applications de conditionnement à différents niveaux de cadres conducteurs, de substrats et de tranches pour de nombreux marchés utilisateurs-finaux, notamment les marchés de l'électronique, de l'Internet mobile, de l'informatique, de l'automobile, industriel, RFID, DEL et de l'énergie solaire.
La répartition géographique du CA est la suivante : Chine (35%), Taiwan (12,1%), Malaisie (7,3%), Thaïlande (7,2%), Corée du Sud (5,3%), Asie-Pacifique (9,1%), Etats-Unis (14,6%), Europe (7,7%) et autres (1,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.