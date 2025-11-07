Take-Two Interactive est attendu en net recul après l'annonce par l'éditeur de jeux vidéo, à l'occasion de sa publication trimestrielle, d'un report du lancement de son jeu Grand Theft Auto VI, désormais prévu le 19 novembre 2026.

Cette annonce fait passer au second plan la publication d'une perte nette ramenée à 133,9 millions de dollars au titre de son 2e trimestre 2025-26, soit 0,73 USD par action, à comparer à une perte de 2,08 USD par action un an auparavant.

Ses revenus ont augmenté de 31% à 1,77 MdUSD et ses réservations nettes se sont accrues de 33% à 1,96 MdUSD, ses franchises NBA et Grand Theft Auto ayant de nouveau figuré parmi les principaux contributeurs à ces chiffres.

'Grâce à la dynamique de nos activités, en particulier dans le mobile et NBA 2K, nous relevons nos prévisions annuelles de réservations nettes pour le 2e trimestre consécutif', indique le PDG Strauss Zelnick, qui les attend entre 6,4 et 6,5 MdsUSD.