Take-Two Interactive est attendu en net recul après l'annonce par l'éditeur de jeux vidéo, à l'occasion de sa publication trimestrielle, d'un report du lancement de son jeu Grand Theft Auto VI, désormais prévu le 19 novembre 2026.
Cette annonce fait passer au second plan la publication d'une perte nette ramenée à 133,9 millions de dollars au titre de son 2e trimestre 2025-26, soit 0,73 USD par action, à comparer à une perte de 2,08 USD par action un an auparavant.
Ses revenus ont augmenté de 31% à 1,77 MdUSD et ses réservations nettes se sont accrues de 33% à 1,96 MdUSD, ses franchises NBA et Grand Theft Auto ayant de nouveau figuré parmi les principaux contributeurs à ces chiffres.
'Grâce à la dynamique de nos activités, en particulier dans le mobile et NBA 2K, nous relevons nos prévisions annuelles de réservations nettes pour le 2e trimestre consécutif', indique le PDG Strauss Zelnick, qui les attend entre 6,4 et 6,5 MdsUSD.
M. Strauss H. Zelnick est un directeur non exécutif indépendant de Starwood Property Trust, Inc, président-directeur général de Take-Two Interactive Software, Inc, cofondateur de ZelnickMedia Corp, conseiller de Thrive Capital Management, LLC, membre associé de la National Academy of Recording Arts & Sciences, Inc et président de ITN Networks LLC. Il est membre du conseil d'administration de l'Entertainment Software Association, de Starwood Property Trust, Inc, de 9 Story Ltd, d'Alloy Media Investments LLC, d'Alloy, Inc, de Cast & Crew Entertainment Services LLC, de Naylor Publications, Inc, de Central Park Conservancy, Inc et de l'université Wesleyan.
Avant de créer ZelnickMedia en 2001, M. Zelnick était président et directeur général de BMG Entertainment. Avant cela, il était président et directeur général de Crystal Dynamics. Avant cela, il a passé quatre ans comme président et directeur de l'exploitation de 20th Century Fox. Auparavant, il a passé trois ans chez Vestron Inc. Il a également occupé le poste de vice-président des ventes internationales de télévision chez Columbia Pictures. Auparavant, il a siégé aux conseils d'administration de Reed Elsevier NV, Carver Bancorp, Inc, Insignia Financial Group, Inc et Moviefone Inc. Il a été précédemment employé en tant que président-directeur général par Nippon Columbia Co. Ltd, président par Curtis & Melson Enterprises, Inc, président exécutif par Direct Holdings Worldwide LLC, associé par Quad Partners LLC, directeur non exécutif par RELX Group Plc, membre du conseil de surveillance par RELX NV et directeur non exécutif par RELX Plc. Il a également été membre du conseil d'administration de Blockbuster, Inc, Carver Bancorp, Inc, Naylor LLC, Recording Industry Association of America, The Motion Picture Association of America, Inc, Threshold Sports LLC,
M. Zelnick est titulaire d'un BA de l'université de Wesleyan, ainsi que d'un MBA de la Harvard Business School et d'un JD de la Harvard Law School.
Take-Two Interactive Software, Inc. figure parmi les principaux développeurs, éditeurs et distributeurs mondiaux de produits de divertissement interactif dédiés aux smartphones et aux tablettes (52,2% du CA), aux consoles de jeux vidéo (37,3%) et aux ordicateurs personnels (10,5%). Les produits du groupe sont vendus sous les marques Rockstar Games, 2K et Zynga. Le CA par canal de distribution se répartit comme suit :
- Internet (96,4%) : plateformes en ligne, téléchargement numérique et diffusion cloud ;
- magasins (3.6%).
60,5% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.