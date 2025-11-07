M. Strauss H. Zelnick est un directeur non exécutif indépendant de Starwood Property Trust, Inc, président-directeur général de Take-Two Interactive Software, Inc, cofondateur de ZelnickMedia Corp, conseiller de Thrive Capital Management, LLC, membre associé de la National Academy of Recording Arts & Sciences, Inc et président de ITN Networks LLC. Il est membre du conseil d'administration de l'Entertainment Software Association, de Starwood Property Trust, Inc, de 9 Story Ltd, d'Alloy Media Investments LLC, d'Alloy, Inc, de Cast & Crew Entertainment Services LLC, de Naylor Publications, Inc, de Central Park Conservancy, Inc et de l'université Wesleyan. Avant de créer ZelnickMedia en 2001, M. Zelnick était président et directeur général de BMG Entertainment. Avant cela, il était président et directeur général de Crystal Dynamics. Avant cela, il a passé quatre ans comme président et directeur de l'exploitation de 20th Century Fox. Auparavant, il a passé trois ans chez Vestron Inc. Il a également occupé le poste de vice-président des ventes internationales de télévision chez Columbia Pictures. Auparavant, il a siégé aux conseils d'administration de Reed Elsevier NV, Carver Bancorp, Inc, Insignia Financial Group, Inc et Moviefone Inc. Il a été précédemment employé en tant que président-directeur général par Nippon Columbia Co. Ltd, président par Curtis & Melson Enterprises, Inc, président exécutif par Direct Holdings Worldwide LLC, associé par Quad Partners LLC, directeur non exécutif par RELX Group Plc, membre du conseil de surveillance par RELX NV et directeur non exécutif par RELX Plc. Il a également été membre du conseil d'administration de Blockbuster, Inc, Carver Bancorp, Inc, Naylor LLC, Recording Industry Association of America, The Motion Picture Association of America, Inc, Threshold Sports LLC, M. Zelnick est titulaire d'un BA de l'université de Wesleyan, ainsi que d'un MBA de la Harvard Business School et d'un JD de la Harvard Law School.