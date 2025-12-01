Crédit Agricole fait part de la nomination de Hervé Leroux comme responsable du pôle ETI du groupe, à compter de ce 1er décembre. A ce titre, il est rattaché à Jean-François Balaÿ, directeur général de Crédit Agricole CIB et rejoint le comité de direction.
Le pôle ETI a pour mission de renforcer le positionnement du groupe bancaire sur le marché des entreprises de taille intermédiaire en France, en accompagnement les réseaux de proximité des Caisses régionales et de LCL.
Hervé Leroux a rejoint Crédit Agricole en 2005 en tant que directeur marketing chez Crédit Agricole Leasing. Après diverses fonctions au sein du groupe, il a retrouvé Crédit Agricole Leasing & Factoring en 2020 en tant que directeur général adjoint.
Un responsable nommé pour le pôle ETI de Crédit Agricole
Publié le 01/12/2025 à 10:42
