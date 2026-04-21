Un résultat net 2025 gonflé par une cession pour Freelance.com

Le spécialiste des prestations de services intellectuels pour entreprises Freelance.com publie un résultat net part du groupe en croissance de 30% à 23,3 MEUR au titre de 2025, favorisé par le produit lié à la cession de Provigis, et malgré un impact négatif du change.

Son résultat d'exploitation s'est par contre dégradé de 21% à 21,9 MEUR, impacté par une hausse des amortissements d'immobilisations incorporelles liée aux acquisitions et des éléments non récurrents, et son EBITDA a baissé de 12% à 29,6 MEUR.



Le contexte macroéconomique a pesé sur le dynamisme du marché des indépendants, entraînant une baisse des activités organiques en France, et les synergies des acquisitions récentes n'ont compensé que partiellement un effet mix défavorable et la pression sur les marges.



Freelance a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 1 052,6 MEUR, en hausse de 0,3% (-3% en organique), une décroissance de 1% sur le périmètre France (-6% en organique) ayant été compensée par une hausse de 3% sur le périmètre international (+3% en organique).



Le groupe poursuit l'intégration et la mise en place des synergies au sein des sociétés acquises. Dans un contexte géopolitique et macroéconomique toujours incertain, il reste prudent sur ses perspectives de croissance organique en 2026.