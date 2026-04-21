Un résultat net 2025 gonflé par une cession pour Freelance.com
Le spécialiste des prestations de services intellectuels pour entreprises Freelance.com publie un résultat net part du groupe en croissance de 30% à 23,3 MEUR au titre de 2025, favorisé par le produit lié à la cession de Provigis, et malgré un impact négatif du change.
Son résultat d'exploitation s'est par contre dégradé de 21% à 21,9 MEUR, impacté par une hausse des amortissements d'immobilisations incorporelles liée aux acquisitions et des éléments non récurrents, et son EBITDA a baissé de 12% à 29,6 MEUR.
Le contexte macroéconomique a pesé sur le dynamisme du marché des indépendants, entraînant une baisse des activités organiques en France, et les synergies des acquisitions récentes n'ont compensé que partiellement un effet mix défavorable et la pression sur les marges.
Freelance a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 1 052,6 MEUR, en hausse de 0,3% (-3% en organique), une décroissance de 1% sur le périmètre France (-6% en organique) ayant été compensée par une hausse de 3% sur le périmètre international (+3% en organique).
Le groupe poursuit l'intégration et la mise en place des synergies au sein des sociétés acquises. Dans un contexte géopolitique et macroéconomique toujours incertain, il reste prudent sur ses perspectives de croissance organique en 2026.
Freelance.com est spécialisé dans les prestations de services intellectuelles à destination des grandes entreprises, des petites et moyennes entreprises et des travailleurs indépendants. Le CA par activité se répartit comme suit :
- portage salarial (50,7%) : le groupe offre aux travailleurs indépendants la possibilité d'obtenir un statut de salarié, avec la prise en charge complète de leurs démarches administratives, fiscales, juridiques et sociales ;
- prestations de services en freelance (48,9%) : prestations assurées dans les domaines de l'informatique (développement et intégration de systèmes d'information, mise en place d'architectures réseaux, intégration de solutions ERP, conception et déploiement de technologies Internet), du conseil, du marketing, de la communication et de la formation au travers d'un réseau de plus de 150 000 consultants indépendants. En outre, Freelance.com développe une activité d'exploitation d'une place de marché automatisée destinée à mettre en relation des prestataires informatiques (sociétés de services informatiques, cabinets de conseil, etc.) pour optimiser la gestion de leurs inter-contrats ;
- autres (0,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.