Un ROE en baisse sensible pour Scor au 2e trimestre
Scor dévoile un résultat net ajusté en baisse de 16,4% à 188 MEUR (soit 1,05 EUR par action) au titre du 2e trimestre 2026, soit un rendement annualisé des capitaux propres (ROE) ajusté de 18%, à comparer à 22,6% sur la même période de 2025.
En P&C, le ratio combiné ressort à 79,5%, avec un ratio de sinistralité lié aux catastrophes naturelles de 2,9%, reflet d'une faible sinistralité au cours du trimestre. Cette performance intègre la faible sinistralité, tant attritionnelle que liée aux catastrophes naturelles, ainsi que l'augmentation de la prudence.
En L&H, le résultat des activités d'assurance s'établit à 49 MEUR, impacté par un écart d'expérience négatif lié au résultat d'un arbitrage. En Investissements, enfin, Scor affirme bénéficier de taux de réinvestissement élevés et afficher un taux de rendement courant de 3,6%.
Le ratio de solvabilité du groupe de réassurance est estimé à 220% à la fin du 2e trimestre 2026, en hausse de 5 points de pourcentage par rapport au 31 décembre 2025, un niveau soutenu par la génération de capital opérationnel de ses lignes de métier.
"Dans l'ensemble, ces résultats démontrent la robustesse de notre modèle opérationnel et notre capacité à maintenir une performance de qualité malgré l'évolution des conditions de marché", commente le directeur général Thierry Léger, qui "aborde le 2e semestre fort de fondamentaux robustes".
Scor SE est le 1er réassureur français. Les primes émises brutes par activité se répartissent comme suit :
- réassurances vie et santé (52,5%) ;
- réassurance non vie (47,5%) : réassurances dommages (couverture des dommages aux biens industriels et commerciaux, aux véhicules, aux navires, aux marchandises stockées ou transportées, couverture des pertes causées par des incendies, et couverture de responsabilité civile) et de spécialités (couverture des risques dans les domaines de l'agriculture, de l'aviation, de la construction et de crédit-caution).
La répartition géographique des primes émises est la suivante : France (15,2%), Europe (46%), Extrême Orient (21,7%), Amérique du Nord (6,5%), Amérique du Sud (2,4%), Afrique (0,5%) et autres (7,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.