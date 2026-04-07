Alors que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient propulsent les cours du kérosène, l'industrie aéronautique outre-Atlantique semble mieux armée que ses concurrents pour absorber ce choc énergétique, estime US Global Investors.

Selon la société de gestion, le marché sous-estime la résilience des transporteurs américains malgré une hausse de 120% des prix du carburant depuis le début de l'année. Franck Holmes, PDG et Directeur des investissements de US Global Investors, assure que les Etats-Unis bénéficient en effet d'un avantage structurel en tant que premier producteur mondial de pétrole, avec une production record garantissant un approvisionnement local supérieur à la demande.



Bien que l'absence de couvertures (hedging) expose les compagnies à court terme, elle leur permettra de profiter plus vite d'une éventuelle baisse des cours, assure-t-il.



Frank Holmes ajoute par ailleurs que "la demande de voyages reste robuste" malgré l'ajustement des tarifs, les passagers continuant d'absorber les surcoûts.