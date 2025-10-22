Au 22ème jour du shutdown aux Etats-Unis, Wall Street ne semble pas perturbé. Le S&P500 est en hausse de presque 1% depuis le début du mois. Et le sujet est relégué au second plan dans l'actualité, passant après la guerre commerciale avec la Chine, les deals et autres investissements dans l'IA, l'envolée de l'or et des métaux précieux et les résultats d'entreprises.

Depuis le 1er octobre, la plupart des agences gouvernementales sont fermées, faute d’un accord sur environ 1700 milliards de dollars de dépenses discrétionnaires pour le nouvel exercice fiscal. Ces dépenses représentent environ un quart du budget fédéral et couvrent notamment le fonctionnement des agences.

Le désaccord porte sur les questions de santé. Les démocrates souhaitent obtenir des Républicains un prolongement des subventions de l’Affordable Care Act (ACA), qui expirent en fin d’année. Les Républicains promettent d’en débattre, mais seulement une fois que les démocrates auront voté pour rouvrir le gouvernement.

En effet, il faut 60 voix au Sénat pour faire passer un plan de financement temporaire, qui permettra d’aller jusqu’au 21 novembre. Les Républicains n’ayant que 53 sièges, ils ont besoin de 7 voix démocrates. Pour l’heure, seuls 3 ont accepté de voter avec eux.

"Blame game"

En attendant, chacun se renvoie la responsabilité du blocage. C’est ce qu’on appelle le "blame game". Dans les sondages, les Démocrates semblent un peu mieux s’en tirer. Selon un sondage Reuters-Ipsos, les Américains estiment que le shutdown est de la responsabilité des Républicains à 50% et des Démocrates à 43%.

En réalité, ce genre de situation n’est bénéfique à personne. Tout le monde voit bien qu’il y a beaucoup de manœuvres politiques. Mais en attendant des fonctionnaires ne sont pas payés, des agences sont fermées, le trafic aérien est perturbé…

Pour l’heure, aucun des deux camps ne semble avoir envie de lâcher. Du côté des Démocrates, on estime que la santé est un point d’accroche. Eux qui peinent à exister médiatiquement face au rouleau compresseur Trump. En effet, la santé fait partie des premières préoccupations des Américains.

Sans prolongation de l'ACA, des millions d'Américains verront leurs primes d'assurance santé augmenter, une situation que les démocrates qualifient de "crise sanitaire".

Du côté des Républicains, la ligne est assez simple : nous sommes prêts à voter, ce sont les démocrates qui bloquent. Dans cette volonté de montrer sa bonne foi, l’administration Trump a d’ailleurs pris plusieurs mesures pour mitiger les effets du shutdown. Le Pentagone a par exemple réalloué 8 milliards de dollars de crédit destinés à la R&D pour payer les salaires des militaires le 15 octobre.

Nouveau record pour le shutdown ?

Un drama politique qui n’inquiète pas les marchés. D’abord parce que les investisseurs y sont habitués : c’est le 15ème depuis 1981. Ensuite, parce que les études de stratégistes sur ces périodes ne manquent pas. Conclusion : les impacts pour Wall Street, comme pour Main Street, sont in fine relativement limités.

A condition évidemment que le cirque ne s’éternise pas trop, ce qui est en principe le cas. Mais nous arrivons tout de même au 22ème jour, et les effets vont devenir plus concrets. Cette semaine, les fonctionnaires civils vont manquer leur première paie complète, tandis que la Maison Blanche a indiqué que les mesures temporaires pour payer les militaires ou prolonger les programmes d’aide alimentaire ne seront peut-être pas reconductibles.

Pour rappel, le plus long shutdown a duré 35 jours, entre fin 2018 et début 2019. A l’époque, Républicains et Démocrates s’affrontaient sur le financement du mur à la frontière avec le Mexique.

Certains élus du Congrès s’attendent à voir le shutdown actuel battre ce précédent record. Chuck Schumer et Hakeem Jeffries ont demandé à rencontrer Donald Trump avant sa tournée en Asie. Une rencontre que ce dernier a déclinée. "J'aimerais rencontrer les deux, mais j'ai posé une petite condition : je n'accepterai de les voir que s'ils acceptent de rouvrir le pays" a-t-il déclaré hier.

Le président américain devrait se rendre en Malaisie dimanche pour le sommet de l’Asean, puis au Japon en début de semaine prochaine, avant une rencontre avec Xi Jinping en marge du sommet de l’APEC en Corée du Sud.