Le simulateur d'équipage de mission Compass Call (CCMCS) de BAE Systems pour le système de mission d'attaque électronique EA-37B a été approuvé pour l'entraînement par l'armée de l'air américaine.
Le simulateur fournit une formation pour les équipages de l'EA-37B, la seule plate-forme de brouillage de guerre électromagnétique à longue portée et à distance du département de la Défense des États-Unis.
Le CCMCS améliore l'état de préparation des combattants en fournissant un environnement tactique simulé de haute fidélité qui reproduit des scénarios complexes et dynamiques qu'ils peuvent rencontrer lors d'opérations réelles.
Le CCMCS offre les mêmes commandes, affichages et systèmes que l'EA-37B. Il fournit aux membres d'équipage une formation essentielle sur les opérations de guerre électronique, la planification et l'exécution des missions, la gestion des ressources, la communication, la prise de décision et le travail d'équipe.
' Le simulateur d'équipage de mission Compass Call aide les combattants à développer leur expertise et à maximiser l'efficacité de l'EA-37B, un système de mission essentiel pour dominer le spectre électromagnétique ', a déclaré Stephanie Fehling, directrice des solutions d'attaque électronique chez BAE Systems.
BAE Systems plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de l'aérospatiale. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits et services :
- équipements terrestres : véhicules de combat, chars, lanceurs de missiles, systèmes d'artillerie, munitions, etc. ;
- systèmes électroniques de communication, de navigation et de simulation. En outre, le groupe propose des services de réparation des navires ;
- équipements aéronautiques et marins : avions, bateaux, sous-marins, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (26,8%), Europe (6,6%), Etats-Unis (47,7%), Arabie Saoudite (11%), Australie (4,4%), Asie-Pacifique (1,3%), Qatar (1%), Canada (0,7%) et autres (0,5%).
