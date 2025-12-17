Un traitement de Bayer pour la maladie de Parkinson a reçu la désignation Sakigake au Japon

La thérapie cellulaire investigative de BlueRock Therapeutics (filiale de Bayer) bemdaneprocel pour le traitement de la maladie de Parkinson reçoit la désignation de produit médical régénératif pionnier au Japon.



Un candidat médicament ayant reçu la désignation Sakigake peut être éligible à des interactions plus fréquentes avec le MHLW afin de discuter du plan de développement du candidat ainsi que de l'éligibilité à une approbation accélérée et à une révision prioritaire, si les critères pertinents sont remplis.



La maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative mondiale, touchant environ 10 millions de personnes dans le monde et 250 000 au Japon.



" Nous sommes honorés que bemdaneprocel ait reçu la désignation Sakigake au Japon, reconnaissant le besoin urgent, de nouvelles options de traitement innovantes pour les personnes vivant avec cette maladie invalidante ", a déclaré Gabi Belfort, MD PhD et responsable produit Bemdaneprocel chez BlueRock Therapeutics.



" Cette désignation nous permettra de travailler en étroite collaboration avec les régulateurs japonais pour faire progresser notre thérapie de la manière la plus efficace possible et apporter un nouvel espoir aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson et à leurs familles. "

