La thérapie cellulaire investigative de BlueRock Therapeutics (filiale de Bayer) bemdaneprocel pour le traitement de la maladie de Parkinson reçoit la désignation de produit médical régénératif pionnier au Japon.
Un candidat médicament ayant reçu la désignation Sakigake peut être éligible à des interactions plus fréquentes avec le MHLW afin de discuter du plan de développement du candidat ainsi que de l'éligibilité à une approbation accélérée et à une révision prioritaire, si les critères pertinents sont remplis.
La maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative mondiale, touchant environ 10 millions de personnes dans le monde et 250 000 au Japon.
" Nous sommes honorés que bemdaneprocel ait reçu la désignation Sakigake au Japon, reconnaissant le besoin urgent, de nouvelles options de traitement innovantes pour les personnes vivant avec cette maladie invalidante ", a déclaré Gabi Belfort, MD PhD et responsable produit Bemdaneprocel chez BlueRock Therapeutics.
" Cette désignation nous permettra de travailler en étroite collaboration avec les régulateurs japonais pour faire progresser notre thérapie de la manière la plus efficace possible et apporter un nouvel espoir aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson et à leurs familles. "
Bayer AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits agrochimiques (47,8%) : herbicides, fongicides, insecticides, etc. ;
- produits pharmaceutiques (38,9%) : destinés à la prévention et au traitement des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, du diabète, des disfonctionnements du système nerveux, etc. ;
- produits OTC et suppléments nutritionnels (12,6%) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,2%), Suisse (1,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (23,6%), Etats-Unis (31,7%), Amérique du Nord (3,6%), Chine (7,7%), Asie-Pacifique (9,6%), Brésil (9,3%) et Amérique latine (8,1%).
