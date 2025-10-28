Un traitement de GSK a reçu la désignation de médicament orphelin dans l'UE
Publié le 28/10/2025 à 11:20
GSK a acquis les droits mondiaux exclusifs (à l'exclusion de la Chine continentale, de Hong Kong, de Macao et de Taïwan) auprès de Hansoh Pharma pour faire progresser le développement clinique et la commercialisation de GSK'227.
L'ODD a été étayé par des données cliniques préliminaires montrant des réponses durables chez les patients atteints d'un CPPC de stade étendu (ES-SCLC) qui ont été traités par GSK'227 dans l'essai clinique de phase I ARTEMIS-001.
Le groupe précise dans son communiqué que 250 000 patients dans le monde sont diagnostiqués avec un CPPC chaque année et qu'il est responsable d'environ 200 000 décès par an.