Le débat fait toujours rage entre ceux qui pensent que la spéculation autour de l'IA est démente et ceux qui les regardent avec un regard navré tout en encaissant les plus-values. L'ascenseur émotionnel a encore été au rendez-vous du second trimestre qui s'achève ce soir. L'occasion de faire un bilan rapide, même si ça me forcera à trouver un autre sujet demain matin.

Depuis leur record du 3 juin dernier, le parcours des valeurs technologiques américaines ressemble à la promenade-pipi d'un chihuahua sous LSD. Les spécialistes de l'analyse technique ont probablement un avis plus sérieux sur la question, mais le fait est que le Nasdaq 100 a enregistré une forte volatilité au cours d'un mois de juin dont le passif s'élève à 1,8% au matin de sa dernière séance. Dans la mesure où les indices qui contiennent des semiconducteurs sont les champions des fortes amplitudes, le Nasdaq 100 pourrait tout à fait présenter un bilan mensuel positif ce soir, ou se boîter de 4%.

Sauf catastrophe sur cette ultime séance mensuelle, le trimestre qui se termine ce soir a quand même de bonnes chances de figurer parmi les plus prolifiques des dernières années, en dépit du chaos au Moyen-Orient. Il bénéficie d'un bon coup de pouce calendaire puisque le point bas 2026 date du 30 mars, avant un rebond spectaculaire. Ainsi, malgré ses yoyos endiablés de juin, le Nasdaq 100 affiche-t-il 25% de gains sur le trimestre.

Pourquoi mettre en exergue ce seul indice ? Parce qu'il est le reflet de l'appétit des investisseurs pour les semiconducteurs et plus largement tout ce qui touche de près ou de loin à l'investissement dans l'IA. Vous avez l'impression d'avoir lu ça 212 fois cette année ? C'est normal, je l'ai écrit 212 fois. Mais comment faire autrement ? L'IA avale tout, même la prose de votre serviteur, allègrement volée et repackagée par des dizaines de parasites du contenu sur les réseaux et dans des newsletters. J'espère que le chihuahua du jour va leur donner du fil à retordre.

En Europe, les choses vont moins vite, mais elles vont quand même. Le Stoxx Europe 600 est en territoire positif en juin. Il affiche 9,1% de hausse sur le second trimestre. En intégrant les dividendes, plus généreux en Europe qu'aux Etats-Unis, le Stoxx Europe 600 devance même le S&P 500 américain sur l'ensemble du premier semestre 2026. Le CAC 40 français, lui, est clairement à la traîne cette année. Il gagne 4,8% en incluant les dividendes, pénalisé par un secteur du luxe surdimensionné et toujours convalescent.

La macroéconomie va faire son retour aujourd'hui en bourse, sous la forme des chiffres préliminaires de l'inflation dans plusieurs pays d'Europe, dont la France et l'Allemagne. Les données sont importantes au moment où les faucons de la BCE appellent à davantage de fermeté monétaire, pendant que les colombes pointent du doigt la détente des prix du pétrole pour temporiser. Aux Etats-Unis, l'enquête JOLTS sur l'emploi permettra de tirer des plans sur la comète du marché du travail en attendant les statistiques mensuelles qui seront publiées jeudi. Au Moyen-Orient, la situation est globalement stable, si bien que les cours pétroliers restent calmes.

En Asie-Pacifique, la ligne de faille entre les marchés estampillés IA et les autres marchés est encore plus visible qu'en Occident. Le KOSPI coréen dépasse 65% de hausse au second trimestre, quand le Nikkei 225 japonais est à plus de 35%. Ils se sont sûrement approvisionnés au même endroit que mon chihuahua. L'ASX australien, riche en valeurs minières et financières, gagne moins de 4% sur le trimestre. Le bonnet d'âne revient à Hong Kong avec plus de 8% de baisse trimestrielle. La vitrine chinoise sur l'Occident n'est plus la porte d'entrée asiatique des investisseurs dans la technologie, qui lui préfèrent désormais Séoul, Tokyo et Taipei. L'Europe est attendue en hausse à l'ouverture après les gains américains.

Le CAC 40 gagne 0,4% à 8 401 points à l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h00 : PIB trimestriel (Royaume-Uni)

08h45 : Inflation juin 2026 (France)

11h00 : Inflation juin 2026 (Italie)

14h00 : Inflation juin 2026 (Allemagne)

15h00 : Indice Case-Shiller des prix immobiliers de mai 2026 (Etats-Unis)

16h00 : Enquête JOLTS sur les postes vacants mai 2026 (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Addlife : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 165 SEK à 180 SEK.

Abivax : Leerink Partners maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 140 à 148 USD.

ACS, Actividades De Construcción Y Servicios : Bestinver Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 67,50 EUR à 124,50 EUR.

Adidas : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 200 EUR à 210 EUR. HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 180 à 210 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 190 à 205 EUR.

Akzo Nobel : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 53 à 60 EUR.

Anheuser-Busch Inbev : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 80 à 84 EUR.

Asker Healthcare Group : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 89 SEK à 88 SEK.

BE Semiconductor Industries : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 315 EUR à 318 EUR.

Compagnie Financière Richemont : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 195 à 200 CHF.

Danone : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 75 à 76 EUR.

EasyJet : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 500 GBX à 580 GBX. UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 555 à 610 GBX. RBC Capital passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 405 à 600 GBX.

EssilorLuxottica : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et réduit l'objectif de cours de 335 à 305 EUR.

Kering : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 268 EUR à 266 EUR. HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 280 à 290 EUR.

L'Oréal : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 414 à 430 EUR.

Mercedes-Benz Group : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 60 à 52 EUR.

Mondi : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 970 GBX à 750 GBX.

Rexel : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 43,70 EUR à 44,20 EUR.

STMicroelectronics : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 74 à 78 EUR.

Swedish Orphan Biovitrum : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 470 SEK.

Technip Energies : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 49 à 44 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Kering confirme ses objectifs 2026 avant ses résultats semestriels, lors d'un échange de pré-clôture avec les analystes.

Schneider Electric lance une émission obligataire en deux tranches de 1,5 milliard d'euros.

Sanofi annonce un succès en phase 3 pour son candidat médicament contre la forme infantile de la maladie de Pompe.

Accor et H World connectent leurs programmes de fidélité et ciblent 430 millions de membres combinés.

Renault remanie son équipe de direction, crée un poste de secrétaire général et resserre son état-major pour gagner en agilité.

Stellantis prolonge d'une semaine la fermeture de l'usine Mirafiori en juillet.

Edouard Mathieu est nommé directeur de l'immobilier chez Aéroports de Paris, prise de fonction prévue le 31 août.

Unicredit poursuit la réduction de son exposition à Amundi.

bioMérieux dépose une demande d’autorisation à la FDA pour les nouvelles versions de ses tests gastrointestinaux.

JCDecaux renouvelle pour 8 ans le contrat publicitaire de l’aéroport de Londres Heathrow.

Vallourec remporte un contrat majeur en Angola.

Abivax publie des données de maintenance positives en phase III pour son traitement de la rectocolite hémorragique.

DBV prévoit le dépôt de sa demande d'autorisation pour Viaskin Peanut au T3 après retour de la FDA.

Compagnie Chargeurs Invest se dote d’un pôle de gestion alternative avec l’acquisition de la société d’investissement Harwanne Capital Management.

SEMCO Technologies renouvelle son programme de rachat d'actions.

Hopscotch transforme son comité directeur en un comité exécutif élargi à 11 membres pour piloter sa stratégie dans un marché bouleversé par l'IA.

Les commissaires aux comptes de Predilife refusent de certifier les comptes.

Bluelinea lance une augmentation de capital de 1,5 MEUR.

Les principales publications du jour: Fiducial Real Estate, Fiducial Office Solutions, Obiz.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Intesa Sanpaolo lance un programme de rachat d'actions de 2,3 milliards d'euros.

AP Moller Maersk relève ses prévisions de résultats pour 2026 face à une demande robuste.

Electrolux dépose des demandes de remboursement sur les tarifs d'importation américains.

Vodafone et Banque Misr s'associent pour offrir des services numériques et financiers aux entreprises égyptiennes.

Genmab annonce un succès en phase III dans le cancer du sang.

Gimv cède sa participation dans AlpenBlu Clinics.

Mowi cède ses activités d'aquaculture au Canada pour 225 millions de dollars canadiens.

De'Longhi rachète 136 573 actions propres pour 5 millions d'euros.

Les principales publications du jour: J Sainsbury.

D'Amérique du Nord

Les modèles Claude désormais disponibles sur Microsoft

Amazon poursuivie par l'Australie pour violation présumée des conditions publicitaires de Prime Video.

Eli Lilly et Regeneron figurent parmi les premières entreprises sélectionnées pour le programme pilote PreCheck de la FDA.

Une fuite de données chez Tata Electronics révèle la liste des fournisseurs, les composants et des photos de l'iPhone 18 Pro d'Apple.

Les bureaux de Super Micro Computer à Taïwan ont été perquisitionnés, dans le cadre d’une enquête sur la contrebande de puces Nvidia vers la Chine.

Carlisle Companies aurait fait plus d'une offre pour racheter le fabricant de matériaux de toiture Owens Corning pour plus de 10 MdsUSD, selon le WSJ.

Une revue médicale retire une étude sur le Tavneos d'Amgen après des conclusions de la FDA.

Uber et Waymo mettent fin à leur partenariat dans les robotaxis à Phoenix.

NBCUniversal pourrait se lancer dans les jeux vidéo après sa scission de Comcast, selon des sources obtenues par Reuters.

Blackstone acquiert une participation de 2,35 milliards de dollars dans Digital Realty Trust.

Forgent Power Solutions annonce une augmentation de capital.

Les principales publications du jour: NIKE.

D'Asie et d'ailleurs

Samsung et SK Hynix vont investir 4 550 000 milliards de wons (environ 2 600 milliards d'euros) dans les technologies d'avenir, l'IA et les clusters de puces.

Les ventes mondiales de Toyota reculent pour le quatrième mois consécutif en mai.

DBS réalise une titrisation synthétique d'un milliard de dollars, une première pour une banque singapourienne.

Air New Zealand reporte la livraison de deux Boeing 787 et nomme Kris Cudmore directeur financier.

Samsung Electro-Mechanics décroche un contrat de 454 milliards de wons (environ 258 millions d'euros).

Adani Ports cède 49% d'un port indien au groupe MSC pour 1,4 milliard de dollars.

Honda envisage une émission obligataire en euros de plus de 2,5 milliards de dollars pour rémunérer ses équipementiers, selon Nikkei.

Luxshare Precision lance son introduction en bourse de 24 milliards de dollars de Hong Kong (environ 2,7 milliards d'euros) avec Tencent comme investisseur de référence.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.