Under Armour : BofA abaisse son objectif de cours

Bank of America a annoncé lundi avoir abaissé de huit à 6,5 dollars son objectif de cours sur Under Armour, tout en maintenant son opinion 'neutre' sur la valeur.



Dans une note intitulée 'Pas facile de redresser une marque quand l'économie n'est pas de votre côté', l'intermédiaire souligne que l'impact des surtaxes douanières mises en place par l'administration Trump tout comme les difficultés rencontrées par les grossistes américains font plus que compenser le potentiel retour de la marque d'articles de sport dans une optique de long terme.



Alors que le groupe de Baltimore a dévoilé la semaine passée des prévisions inférieures à celles établies par le marché, BofA dit s'attendre à que les marges de l'équipementier reste sous pression cette année, les mesures destinées à amortir l'impact des droits de douane n'étant pas appelées à porter leurs fruits avant l'an prochain.