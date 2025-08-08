Under Armour a prévenu que ses ventes reculeraient plus fortement qu’anticipé au deuxième trimestre fiscal, sous l’effet combiné d’une inflation persistante et de l’incertitude entourant les nouveaux tarifs douaniers américains. L’annonce a entraîné une baisse de près de 20% du titre à l’ouverture de Wall Street.

Le groupe anticipe désormais un repli du chiffre d’affaires de 6 à 7% sur la période, contre une baisse de 2,9% attendue par le consensus. La marge brute devrait se contracter de 340 à 360 points de base, pénalisée par les droits de douane sur ses approvisionnements au Vietnam (30% des volumes) et en Indonésie (15%), visés respectivement par des taxes de 20% et 19%. Ces effets devraient être partiellement compensés par des gains de change et des ajustements tarifaires.

Au premier trimestre clos le 30 juin, le chiffre d’affaires a reculé de 4% à 1,13 milliard de dollars, en ligne avec les attentes, tandis que le bénéfice ajusté est ressorti à 2 cents par action, légèrement sous le consensus (3 cents). Pour le trimestre en cours, le bénéfice ajusté est attendu entre 1 et 2 cents, loin des 26 cents prévus initialement, reflet d’un environnement commercial et politique particulièrement défavorable.