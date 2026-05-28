Une accréditation et une certification renouvelées pour Cegedim Business Services
Cegedim Business Services annonce le renouvellement, à l'issue d'audits indépendants, de son accréditation ISAE 3402 Type II et de sa certification ISO 27001, "témoignant de son engagement constant envers ses clients en matière de sécurité, de fiabilité et de conformité de ses processus".
L'accréditation ISAE 3402 Type II concerne l'ensemble des solutions digitales opérées par Cegedim Business Services, qui accompagnent au quotidien les entreprises dans l'optimisation et la sécurisation de leurs processus clés de gestion de la paie, de la facturation et des flux de données de santé.
Fruit d'une mobilisation continue de l'ensemble des équipes, cette accréditation "repose sur un processus rigoureux d'évaluation mené sur une année complète, durant laquelle les collaborateurs ont démontré leur expertise, leur rigueur et leur capacité à mettre en oeuvre les activités de contrôle définies".
La certification ISO 27001 est quant à elle une norme internationale de référence en matière de management de la sécurité de l'information, pour les activités de commercialisation, de développement, de mise en oeuvre et de maintien en conditions de sécurité et opérationnelles du service de facturation électronique.
Cegedim est le leader européen de la collecte, du traitement et de la diffusion de données et de services liés à l'information médicale. Le CA par marché se répartit comme suit :
- Assurances et services (73,4%) : informatisation des assureurs et des mutuelles, gestion du tiers-payant et des flux de santé, gestion externalisée des ressources humaines, prestations de services informatiques et Internet, etc. En outre, le groupe développe des activités de réalisation des statistiques de vente des produits pharmaceutiques, gestion des échantillons médicaux et du matériel promotionnel, etc. (GERS) ;
- Professionnels de la santé (20,6%) : logiciels pour médecins et pharmaciens, bases de données pharmaceutiques, informations scientifiques, médicales et promotionnelles, etc. ;
- autres (6%).
91,9% du CA est réalisé en France.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.