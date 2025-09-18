La Française de l'Energie (FDE), producteur d'énergie à empreinte carbone négative, annonce la nomination de Sophie Elkrief en tant qu'administratrice indépendante au sein du conseil d'administration, avec effet immédiat.
Le producteur indépendant multi-énergies précise qu'elle siégera également, au sein de son conseil d'administration, au comité des comptes et de l'audit, ainsi qu'à celui des nominations et des rémunération.
Sophie Elkrief apporte plus de 25 ans d'expérience dans les marchés financiers, la gestion d'actifs et la gouvernance d'entreprise, avec une expérience confirmée dans le financement de la transition énergétique et l'investissement ESG.
Une administratrice indépendante nommée chez la FDE
Publié le 18/09/2025 à 14:12
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager