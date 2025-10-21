Une AGE convoquée pour recomposer le conseil de Novo Nordisk

Novo Nordisk recule de plus de 1% à Copenhague, après la décision de son conseil d'administration de convoquer pour le 14 novembre, une assemblée générale extraordinaire (AGE) 'afin d'apporter des éclaircissements sur la gouvernance future'.



Le laboratoire danois fait part d'un échec des discussions entre son conseil, qui a proposé son renouvellement par 'l'ajout de nouvelles compétences tout en maintenant la continuité', et la Fondation qui souhaitait une reconfiguration plus importante.



Après mûre délibération et compte tenu de la position de la Fondation et de son contrôle de la majorité des voix dans Novo Nordisk, le conseil a donc jugé préférable de convoquer une AGE pour élire de nouveaux membres.



Le président Helge Lund, le vice-président Henrik Poulsen et les membres indépendants Laurence Debroux, Andreas Fibig, Sylvie Grégoire, Christina Law et Martin Mackay ne se présenteront pas aux élections à l'AGE.



Kasim Kutay (membre non indépendant) et les membres du conseil élus par les employés Elisabeth Dahl Christensen, Liselotte Hyveled, Mette Bøjer Jensen et Thomas Rantzau resteront au conseil d'administration.