Après plusieurs années de forte progression, les actions indiennes marquent le pas en 2025.

C’est un des marqueurs de cette année : le retour en forme des indices émergents. En agrégé, le MSCI Emerging Markets progressse de 28% depuis le 1er janvier.

Mais parmi les émergents, un pays évolue à contre-courant : l’Inde. Après de solides performances ces dernières années, 2025 marque un coup d’arrêt. Le MSCI India ne progresse que de 2% cette année.

Résultat, la sous-performance par rapport au reste des émergents est la plus importante enregistrée depuis 1993, selon les calculs du Financial Times.

Source : Financial Times

C’est probablement le résultat d’une forme de rebalancement. Les investisseurs ont pris du profit sur les actions indiennes, pour se repositionner ailleurs. Un choix d’autant plus justifié que les valorisations étaient comparables à celles des marchés américains.

Les investisseurs sont notamment revenus sur la Chine, une zone considérée comme "ininvestissable" pendant plusieurs années.

Cette sous-performance n’est pas que le résultat d’arbitrages dans les portefeuilles. Les analystes ont réduit leur attentes de bénéfices pour les actions indiennes, dans un contexte de ralentissement de la croissance.

Source : Financial Times

C’est notamment la guerre commerciale avec Washington qui pénalise l’Inde. En effet, en début d’année, le Premier ministre Modi paraissait bien positionné pour obtenir un accord favorable. Mais depuis, les négociations se sont enlisées et Donald Trump a même relevé à 50% les droits de douane, pour sanctionner le soutien de l’Inde à la Russie (par ses achats d’hydrocarbures).

Enfin, le marché indien semble manquer de champions technologiques, capables de profiter du thème de l’IA, qui est pourtant le moteur principal des marchés actions mondiaux depuis trois ans.