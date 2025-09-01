Guerbet annonce l'arrivée d'Eric Kummer en tant que directeur des opérations techniques, à compter du 14 octobre, ainsi que le départ de Dan Raffi de ses fonctions de senior vice-président des opérations commerciales, le 28 août.
Fort de plus de 30 ans d'expérience internationale dans les biotechnologies et la pharmacie, Eric Kummer était le plus récemment head of operations bioprocess solutions chez Sartorius, où il supervisait les opérations mondiales de 17 sites.
Son arrivée, qui fait suite au départ de Raoul Bernhardt, permettra de 'renforcer les ambitions de Guerbet en matière d'excellence opérationnelle, adossée à une culture exigeante de sécurité et de qualité au service des clients', selon la société.
Par ailleurs, les responsabilités liées à la fonction commerciale sont désormais confiées aux trois directeurs commerciaux régionaux en place pour Americas, EMEA et APAC, sous la supervision et le pilotage direct de David Hale, directeur général.
Guerbet figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation de produits de contraste destinés à l'imagerie médicale. Les produits du groupe permettent de visualiser les différents organes, les systèmes lymphatiques et vasculaires du corps humain en les rendant opaques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pour imagerie par rayons X (56,9%) ;
- produits pour IRM (31,2%) ;
- autres (11,9%) : produits de contraste destinés notamment aux échographies et à la médecine nucléaire, et produits de chimie fine.
A fin 2024, le groupe dispose de 8 sites de production implantés en France (4), aux Etats-Unis (2), en Irlande et au Brésil.
37% du CA est réalisé en Europe.