Une arrivée et un départ à la direction de Guerbet

Guerbet annonce l'arrivée d'Eric Kummer en tant que directeur des opérations techniques, à compter du 14 octobre, ainsi que le départ de Dan Raffi de ses fonctions de senior vice-président des opérations commerciales, le 28 août.



Fort de plus de 30 ans d'expérience internationale dans les biotechnologies et la pharmacie, Eric Kummer était le plus récemment head of operations bioprocess solutions chez Sartorius, où il supervisait les opérations mondiales de 17 sites.



Son arrivée, qui fait suite au départ de Raoul Bernhardt, permettra de 'renforcer les ambitions de Guerbet en matière d'excellence opérationnelle, adossée à une culture exigeante de sécurité et de qualité au service des clients', selon la société.



Par ailleurs, les responsabilités liées à la fonction commerciale sont désormais confiées aux trois directeurs commerciaux régionaux en place pour Americas, EMEA et APAC, sous la supervision et le pilotage direct de David Hale, directeur général.