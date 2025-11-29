Alors que les investisseurs commençaient à montrer de sérieux signes d'inquiétude envers le récit IA, ils misent désormais sur le "Fed Put". Le destin de l'économie américaine semble plus que jamais lié à celui de Wall Street.

Comme évoqué dans le Morning Meeting Zonebourse en début de semaine, le “Fed Put” désigne la conviction que la banque centrale n’hésitera pas à déployer le filet de sécurité pour enrayer toute chute significative des marchés boursiers.

L’indicateur de probabilité de baisse de taux du CME Group indique que le marché est convaincu à 85% que la FED baissera les taux le 10 décembre.

Des divisions extrêmement marquées

Les décisions de la FED sont si difficiles à lire cette année. Les dissensions internes proviennent de la nature du mandat de la Réserve fédérale, contenir l’inflation, tout en ayant une responsabilité sur la vitalité de l’économie. Donc quand Beth Hammack, de la FED de Cleveland s’oppose à une réduction de taux car elle soutient que l’inflation est au-dessus de l’objectif de 2% depuis cinq ans maintenant, elle n’est pas sur la même longueur d’onde que d’autres gouverneurs, qui s’inquiètent de la faiblesse du marché de l’emploi, avec un chômage au plus haut depuis quatre ans. Et pourtant, les deux camps ont raison.

La réunion d’octobre illustre parfaitement ces tensions. Le FOMC a connu sa première double dissidence depuis 2019. Concrètement, Jeffrey Schmidt (Fed de Kansas City) a voté contre la baisse de 25 points de base et Stephen Miran a plaidé pour une baisse plus marquée.

Vous l’aurez compris, la théorie monétaire appelle à des décisions opposées pour les deux problématiques auxquelles fait face l’économie américaine. Chaque réunion accroît les tensions car les enjeux augmentent à chaque vote.

Pourquoi la baisse ?

Traditionnellement, on associe le “Fed Put” à des crises majeures sur les marchés. Mais aujourd’hui, de plus en plus d’acteurs, économistes ou politiques, considèrent que la santé de l’économie américaine dépend plus que jamais de Wall Street.

En effet, si la majorité des américains détiennent des actions, ce sont les plus aisés qui détiennent la grosse part du gâteau. Le top 1% détient environ la moitié du marché boursier américain et le top 10% en détiendrait 90% selon Reuters. Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s soutient que la moitié des dépenses de consommations proviennent de ces élites. Reuters souligne tout de même que d’autres économistes tablent davantage sur 35%.

L’idée reste la même, il est impossible de nier le rôle des riches américains dans l’économie. En effet, les dépenses de consommation représentent jusqu’à 70% de l’activité économique globale.

La Fed n’a pas pour mission officielle de soutenir les marchés, certes. Mais le mécanisme est désormais bien rodé : utiliser les marchés pour rassurer les plus riches, qui eux, soutiendront les entreprises par la consommation, qui, in fine, feront appel à davantage de travailleurs.

Quels dangers ?

Mary Daly, (Fed de San Francisco) et qui ne vote pas cette année au FOMC s’est prononcée en faveur d’une baisse ce 10 décembre. Elle estime qu’une “détérioration du marché de l’emploi est à la fois plus probable et plus difficile à gérer que l’inflation”. Si cette piste est privilégiée, soit. Mais il est important de garder un œil sur les risques associés à une baisse prématurée dans le contexte actuel.

D’abord, il ne vous aura pas échappé que les valorisations moyennes sont élevées. Mais Reuters relève des données plus importantes. Au troisième trimestre, les entreprises technologiques ont représenté 20,8% du bénéfice total du S&P 500 contre 22,8% trois trimestres plus tôt. Dans le même temps, leur part de capitalisation boursière est montée de 30 à 31,1%. Couplé à leur présence massive dans les portefeuilles passifs, cela pourrait amplifier toute correction brutale.

Faisons également un rapprochement avec le “Greenspan Put”, en référence à Alan Greenspan, président de la Réserve fédérale des Etats-Unis de 1987 à 2006. En intervenant systématiquement pour soutenir Wall Street, il avait favorisé un “risque moral”, soit la tentation, pour les acteurs économiques, de prendre plus de risques en sachant qu’une protection existe. Nous agissons tous avec moins de prudence quand quelqu’un d’autre porte le risque à notre place.

Aujourd'hui encore, le “Fed Put” pourrait nourrir cette logique. Une sur-confiance en l’autorité monétaire pourrait ainsi amplifier les bulles d’actifs. De plus en plus d’observateurs voient même dans la stabilité des marchés un troisième mandat officieux de la Réserve fédérale.





