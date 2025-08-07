La Banque d'Angleterre a abaissé jeudi son taux directeur de 25 points de base, le portant à 4,0%. Une réunion marquée par une difficulté inhabituelle à trouver un consensus.

Si cette décision est conforme aux attentes du marché, la réunion du jour n’aura pas été de tout repos. C’est la première fois de son histoire que le comité de politique monétaire (MPC) a dû procéder à deux tours de vote pour statuer sur le niveau des taux. Un premier scrutin a débouché sur un équilibre délicat : quatre membres favorables à une baisse, quatre souhaitant un statu quo, et un dernier, Alan Taylor, plaidant pour une réduction encore plus marquée de 50 points de base. C’est ce dernier qui, au second tour, a rejoint le "camp du 25" pour entériner une baisse d’un quart de point.

Le gouverneur Andrew Bailey et quatre de ses collègues ont finalement penché en faveur d’un assouplissement, estimant que la dynamique désinflationniste restait crédible malgré tout. Parmi les partisans du statu quo, Clare Lombardelli — récemment nommée gouverneure adjointe pour la politique monétaire — a pour la première fois divergé du consensus, rejointe notamment par Huw Pill, économiste en chef de l’institution.

Ce vote souligne les tensions entre les signaux contrastés que reçoit la banque centrale. D’un côté, le marché de l’emploi montre des signes de faiblesse. Mais de l’autre, l’inflation est toujours trop élevée. Celle-ci devrait se situer entre 3.5 et 4% pour le reste de l’année selon les dernières prévisions de la BoE. Or, plusieurs de ses membres ont récemment cité des papiers de recherche selon lesquelles l’inflation a tendance à s’ancrer dès lors que le niveau des 3.5 à 4% est dépassé.

Source : Banque d’Angleterre

Dans son communiqué, la Banque d’Angleterre maintient sa ligne habituelle : toute réduction future des taux devra se faire de façon "graduelle et prudente". Mais elle a aussi ajouté cette formule : "le niveau de restriction de la politique a chuté à mesure que le taux directeur a été réduit". Un discours perçu comme plus hawkish. Le marché anticipe maintenant un taux terminal plus élevé, avec seulement deux baisses de taux d’ici l’année prochaine et aucune cette année.

Cette inflexion pourrait compliquer la tâche du gouvernement Starmer, dont la promesse électorale d’accélérer la croissance économique reposait en partie sur un assouplissement monétaire durable. Pour la ministre des Finances Rachel Reeves, un arrêt prématuré de la baisse des taux viendrait contrarier ses ambitions de relance.

Andrew Bailey a qualifié la décision de "finement équilibrée", insistant sur le fait que les taux suivaient toujours une trajectoire baissière, mais que toute nouvelle réduction devrait désormais être soigneusement calibrée.