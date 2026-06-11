La grosse claque subie par les semiconducteurs se poursuit aux Etats-Unis. Les résultats publiés par Oracle en soirée ont ravivé les doutes sur la rentabilité de la frénésie d'investissement dans l'IA. Ce soir, SpaceX fixe le prix de son action avant une première cotation demain. La BCE, elle, rend son verdict sur les taux à 14h15.

La purge des semiconducteurs s'est donc poursuivie aux Etats-Unis hier, où le Nasdaq 100 a cédé 2% au terme de sa cinquième baisse en six séances. L'indice technologique vedette a perdu 7,3% depuis le record signé mercredi 3 juin dernier, il y a une semaine. Le secteur des puces est à la pointe de la correction avec une chute de 12,5% dans ce même intervalle.

La planète finance a beau être bardée de capteurs, de commentateurs, d'influenceurs, d'algorithmes, de substances festives, de modèles complexes et d'intelligence artificielle, personne n'est capable d'expliquer avec certitude comment naissent les inversions de tendance et comment elles se propagent.

Dans le cas qui nous occupe, la justification la plus probable du mouvement baissier est l'exubérance qui s'était emparée du secteur des puces, en pleine bourre économique, certes, mais en surchauffe boursière. C'est visible dans les variations de certains titres depuis le début de l'année. Des +592% de Sandisk aux gains de 190/200% de Micron, Intel, Dell, ou Marvell. Gains qui étaient donc encore plus élevés quelques jours auparavant.

Déjà un peu épouvantés par ces variations hors normes, les investisseurs le sont au moins autant par les investissements qui ne cessent de croître dans l'intelligence artificielle. Pas parce que l'investissement est une mauvaise chose en soi, évidemment, mais parce que les vannes grandes ouvertes en permanence commencent à poser question. Il y a une différence entre accélérer ses dépenses avec une perspective de rentabilité future bien ancrée et accélérer ses dépenses avec une perspective floue et mal cadrée de rentabilité future.

Les résultats publiés par Oracle hier soir illustrent la montée des doutes du monde financier. Côté positif, le groupe a dépassé les attentes et relevé ses objectifs. Côté négatif, il a dépensé plus que prévu pour construire des centres de données et voit son activité traditionnelle dans les logiciels décliner plus rapidement qu'escompté. Le titre reculait de 10% hors-séance. Dans le contexte festif des semaines précédentes, il aurait peut-être progressé parce que le marché aurait valorisé l'accélération des investissements dans l'IA. Mais hier soir, ça n'a pas fonctionné du tout parce que le niveau de complaisance s'est réduit.

Une autre des explications avancées par certains observateurs est que les investisseurs soldent leurs positions gagnantes sur leurs puces chéries pour aller acheter du SpaceX. Le carnet d'ordres de l'introduction en bourse déborde, sans grande surprise. Le marché joue les incantations messianiques d'Elon Musk, qui a déjà su magnifier la valorisation de plusieurs de ses autres entreprises par sa seule force de persuasion.

Personne de censé n'investira sur la seule base d'une valorisation calculée au doigt mouillé, mais beaucoup le feront par appétit pour l'écosystème Musk, par suivisme ou simplement par jeu, pour parier sur une énorme plus-value de court terme surfant sur la convoitise. Sur Polymarket, la probabilité de voir la valorisation atteindre 2 000 MdsUSD au terme de la première journée de cotation est à 63%. Elle est de 40% pour 2 200 MdsUSD et de 24% pour 2 400 MdsUSD. Cela signifie qu'il y a des attentes non-négligeables sur une hausse de 14 à 40% pour le titre pour la première séance, demain, si l'on se fie à la valorisation qui circule actuellement (le prix définitif est fixé ce soir). Une chose est sûre, il y aura un courant acheteur dans les jours qui suivront l'IPO, puisque les fournisseurs d'indices se sont prostitués pour changer les règles du jeu et dérouler le tapis rouge à l'entreprise. Une bonne partie des gérants passifs ou des gérants qui doivent suivre un parcours indiciel n'auront d'autre choix que d'y aller. "Nous ne savons pas si Musk parviendra un jour à envoyer des humains sur Mars. Mais la vague de changements apportés à la méthodologie des indices signifie qu’il exercera une attraction gravitationnelle sur les portefeuilles d’investissement pratiquement immédiatement", concluait joliment hier mon confrère Toby Nangle, qui officie pour la rubrique Alphaville du Financial Times.

Loin de la tech américaine, de ses déboires et de ses espoirs, la Banque centrale européenne doit rendre aujourd'hui son verdict monétaire. Le marché pense qu'elle n'aura d'autre choix que de relever ses taux face à l'accélération de l'inflation. Réponse à 14h15, et répétition générale avant la décision de la Fed la semaine prochaine. Au Moyen-Orient, les Etats-Unis ont bombardé pour la seconde journée consécutive des cibles en Iran, après la remontée des tensions dans le Golfe. Téhéran s'emploie à réduire à nouveau à néant le trafic dans le détroit d'Ormuz. Le baril de Brent remonte en direction des 95 USD.

En Asie Pacifique, les valeurs technologiques locales font de la résistance malgré la purge aux Etats-Unis : à contre-courant, le Japon et la Corée du Sud grappillent quelques points. L'Inde, l'Australie et Taiwan évoluent autour de l'équilibre. Hong Kong et la Chine continentale perdent du terrain.

Après un démarrage en légère baisse, les indices européens se sont redressés. Le CAC 40 gagne 0,3% à 8 187 points en début de séance. Le SMI et le Bel 20 sont en hausse de 0,1%.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h00 : Prix à la production avril 2026 (Allemagne)

14h15 : Réunion BCE — décision de politique monétaire (Zone euro)

14h30 : Prix à la production (PPI) mai 2026 (Etats-Unis)

14h30 : Inscriptions hebdo. au chômage sem. du 6 juin (Etats-Unis)

14h45 : BCE Conférence de presse (Zone euro)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

AB Volvo : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 350 SEK.

Alcon : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 90 à 82 CHF.

Alstom : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 20 à 19 EUR.

ASM International : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 950 EUR à 1200 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 895 à 955 EUR.

ASML Holding : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1600 à 1770 EUR.

Banca Monte Dei Paschi Di Siena : Autonomous Research passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 10,28 EUR.

BE Semiconductor Industries : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 286 à 315 EUR.

Edenred : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 22,20 à 22,40 EUR.

Euronext : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 153 à 155 EUR. Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 148 à 151 EUR.

Porsche Ag : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 39 à 59 EUR.

Retail Estates : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 76 EUR.

Sligro Food : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 15 à 14 EUR.

Swisscom : Morgan Stanley passe de surpondérer à souspondérer et réduit l'objectif de cours de 720 CHF à 600 CHF.

Trustpilot : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 350 GBX.

Vodafone : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 120 GBX à 110 GBX.

Voltalia : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 8 à 7 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

ASML réduira moins de postes que prévu initialement après des négociations syndicales.

Commerzbank exprime ses inquiétudes face à l'offre d'UniCredit et réclame plus de transparence sur les mouvements de titres liés à l'OPA.

BP Plc poursuit les négociations salariales avec le syndicat United Steelworkers dans sa raffinerie américaine.

Petroleo Brasileiro acquiert 50% d'un bloc offshore du bassin de Campos auprès d'Equinor.

Mercedes envisage une coopération avec la start-up de drones Tytan pour des véhicules blindés.

Le bénéfice de Wizz Air s'effondre pour l'exercice 2026 malgré une hausse du chiffre d'affaires.

Intertek prolonge le délai de l'offre ferme d'EQT.

Julius Baer obtient le feu vert pour son plan directeur d'extension du site zurichois.

La division juridique de Wolters Kluwer intègre les contenus de Stämpfli à son espace de travail Libra AI.

EDF et Centrica visent un accord avec Londres pour prolonger la centrale nucléaire de Sizewell B.

Implenia s'offre l'allemand Zigmo Engineering.

Kinepolis va acquérir 13 cinémas aux États-Unis pour 30 millions de dollars.

La fréquentation et les revenus de Flughafen Zürich sont en hausse en mai.

Les principales publications du jour: BT Group, Halma, LPP.

D'Amérique du Nord

Chez Microsoft , la division Xbox prévoit des licenciements massifs le mois prochain, selon Bloomberg.

, la division Xbox prévoit des licenciements massifs le mois prochain, selon Bloomberg. Oracle dépasse les attentes et relève ses prévisions, mais le titre chute de 10% hors séance à cause d'investissements encore plus élevés que prévu.

Applied Materials renforce ses capacités de production de semi-conducteurs à Singapour.

Caterpillar relève son dividende trimestriel de 8% à 1,63 USD par action, payable le 19 août.

SLB conclut un accord avec la PDVSA vénézuélienne pour moderniser le secteur pétrolier via l'IA.

Humana cède sa participation minoritaire dans Gentiva.

Le principal fournisseur d'aluminium de Ford redémarre son usine de New York après des incendies.

Teradyne décroche un contrat de 139,9 millions de dollars auprès de l'Air Force.

Les actionnaires de Target rejettent la proposition d'une présidence indépendante.

L'IPO de SpaceX serait sursouscrite plus de 4 fois, selon Bloomberg.

OpenAI envisage des baisses de prix drastiques face à la concurrence d'Anthropic, selon le WSJ.

Les principales publications du jour: Adobe.

D'Asie et d'ailleurs

DI Co décroche un contrat de 21 milliards de wons avec Samsung Electronics pour des équipements d'inspection de puces.

décroche un contrat de 21 milliards de wons avec Samsung Electronics pour des équipements d'inspection de puces. SK Hynix envisage une cotation aux Etats-Unis en août.

Le chiffre d'affaires de MediaTek a légèrement augmenté en avril.

BYD projette de renforcer sa présence en Europe via l'acquisition d'une usine et le déploiement d'infrastructures de recharge.

Westpac Banking enregistre une chute des demandes de prêts immobiliers locatifs suite au projet de réforme de la fiscalité des plus-values en Australie.

Vale inaugure une unité pilotée par l'IA dans le Minas Gerais et accroît sa productivité de 25%.

Takeda Pharmaceutical va émettre 17 millions d'actions dans le cadre de son plan d'actionnariat salarié.

L'autorité brésilienne de la concurrence inflige une amende de 19,5 millions de dollars à Denso pour cartel de pièces auto.

Elliott intensifie sa pression sur Northern Star pour une refonte du conseil d'administration et des cessions d'actifs.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.