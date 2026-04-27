Une bonne nouvelle pour un traitement d'OSE Immunotherapeutics licencié à Veloxis
Veloxis Pharmaceuticals, partenaire d'OSE Immunotherapeutics, a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) avait accordé au Pegrizeprument le statut de médicament orphelin pour la prévention du rejet d'allogreffe cardiaque chez les patients ayant bénéficié d'une transplantation cardiaque.
Publié le 27/04/2026 à 09:02
La désignation de médicament orphelin est accordée aux médicaments et produits biologiques expérimentaux visant à prévenir, diagnostiquer ou traiter des maladies rares et des affections médicales touchant moins de 200 000 personnes aux Etats-Unis. Elle permet d'encourager le développement de traitements pour les patients atteints de maladies rares, dont les pathologies sont traditionnellement sous-traitées.