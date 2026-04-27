Une bonne nouvelle pour un traitement d'OSE Immunotherapeutics licencié à Veloxis

Veloxis Pharmaceuticals, partenaire d'OSE Immunotherapeutics, a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) avait accordé au Pegrizeprument le statut de médicament orphelin pour la prévention du rejet d'allogreffe cardiaque chez les patients ayant bénéficié d'une transplantation cardiaque.

Le Pegrizeprument est un fragment d'anticorps monoclonal monovalent immunomodulateur innovant en développement, initialement découvert et développé par OSE Immunotherapeutics et licencié à Veloxis en 2021 pour toutes les indications liées à la transplantation. Veloxis est responsable du développement mondial, de la fabrication et de la future commercialisation du produit.



La désignation de médicament orphelin est accordée aux médicaments et produits biologiques expérimentaux visant à prévenir, diagnostiquer ou traiter des maladies rares et des affections médicales touchant moins de 200 000 personnes aux Etats-Unis. Elle permet d'encourager le développement de traitements pour les patients atteints de maladies rares, dont les pathologies sont traditionnellement sous-traitées.