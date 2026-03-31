Une cession gonfle le résultat net annuel de Maison Pommery
Maison Pommery & Associés dévoile un résultat net positif de 31,9 MEUR au titre de 2025 (contre 0,8 MEUR en 2024), grâce à la cession d'Heidsieck & Co Monopole ainsi qu'à une activité maîtrisée dans un contexte de marché 2025 contraint.
Le résultat opérationnel courant a reculé de 44,1% à 20 MEUR avec la comptabilisation d'une provision de 10,5 MEUR sur le stock de certaines références, mais retraité de cette provision, le ROC aurait été de 30,5 MEUR, en baisse de seulement 14,7%.
Le chiffre d'affaires 2025 de la maison de champagne a baissé de 3,6% pour s'établir à 293,2 MEUR, dans un contexte de nouvelle baisse des volumes des expéditions de Champagne et du rendement de l'appellation.
Lors de son AG du 4 juin, Maison Pommery & Associés proposera le versement d'un dividende au titre de 2025 de 0,80 EUR par action. Ce dividende sera versé le 22 septembre et correspondrait à un rendement brut de 7,84% sur la base du cours de bourse du 27 mars.
Une amélioration de la marge opérationnelle courante est attendue par le groupe en 2026 ainsi qu'une réduction des frais financiers, en lien notamment avec les cessions d'actifs mises en place dans la trajectoire de désendettement.
Maison Pommery & Associés (ex Vranken-Pommery Monopole) est le n° 2 mondial de la production et de la commercialisation de champagnes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de champagnes (92,7%) : marques Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, Bissinger & Co, etc. En outre, le groupe développe une activité de production de vins de porto et du Douro (marques Rozès, Sao Pedro et Terras do Grifo) ;
- vente de vins rosés (7,3%) : vins des Sables de Camargue (Domaine Royal de Jarras et Pink Flamingo) et vins de Provence (Château La Gordonne).
A fin 2024, le groupe dispose de 4 sites de production implantés en France (3) et au Portugal.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (41,1%), Europe (37,6%) et autres (21,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.